Aumento a la Pensión para el Bienestar: calendario de pagos y nuevo monto en 2026
El Gobierno mexicano ha anunciado un incremento a los depósitos bimestrales de los programas sociales de acuerdo con la inflación
La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores tendrá un aumento de 200 pesos en 2026. Durante la conferencia matutina del lunes, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó que el ajuste se aplicará desde el primer depósito del año, correspondiente al bimestre enero-febrero. Otros programas como el apoyo para personas con discapacidad y para mujeres de 60 a 64 años de edad también registrarán un incremento. De acuerdo con cifras del Gobierno, en 2026 se destinarán 663.719 millones de pesos para estos subsidios; con ello, se busca beneficiar a alrededor de 20,3 millones de derechohabientes para el final del año.
Así quedan los nuevos montos de los programas del Bienestar en 2026
- Pensión para adultos mayores: de 6.200 pesos a 6.400 pesos
- Pensión para personas con discapacidad: de 3.200 pesos a 3.300 pesos
- Pensión mujeres bienestar: de 3.000 pesos a 3.100 pesos
Calendario de pagos de enero
Los apoyos de los programas para el Bienestar se entregan de manera directa y escalonada a través del Banco del Bienestar. El calendario de pagos se organiza de forma alfabética, de acuerdo con la inicial del primer apellido de las personas beneficiarias.
Letra A: Lunes 5 de enero
Letra B: Martes 6 de enero
Letra C: Miércoles 7 y jueves 8 de enero
Letras D, E, F: Viernes 9 de enero
Letra G: Lunes 12 y martes 13 de enero
Letras H, I, J, K: Miércoles 14 de enero
Letra L: Jueves 15 de enero
Letra M: Viernes 16 y lunes 19 de enero
Letras N, Ñ, O: Martes 20 de enero
Letras P, Q: Miércoles 21 de enero
Letra R: Jueves 22 y viernes 23 de enero
Letra S: Lunes 26 de enero
Letras T, U, V: Martes 27 de enero
Letras W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero
Otros aumentos en programas gubernamentales
Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum también se informó sobre incrementos en otros programas sociales. En el caso de las Becas para el Bienestar, se prevé un crecimiento de 216% en el número de becarios, con una inversión de 178.2 mil millones de pesos, aunque no se ha precisado cómo quedará el aumento. Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, confirmó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá un aumento de 13%, en línea con el incremento al salario mínimo, por lo que el apoyo mensual quedará en 9.582 pesos.
