Ir al contenido
_
_
_
_
México
Pensión Bienestar

Aumento a la Pensión para el Bienestar: calendario de pagos y nuevo monto en 2026

El Gobierno mexicano ha anunciado un incremento a los depósitos bimestrales de los programas sociales de acuerdo con la inflación

Mujeres Bienestar
Sara González
Sara González
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores tendrá un aumento de 200 pesos en 2026. Durante la conferencia matutina del lunes, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó que el ajuste se aplicará desde el primer depósito del año, correspondiente al bimestre enero-febrero. Otros programas como el apoyo para personas con discapacidad y para mujeres de 60 a 64 años de edad también registrarán un incremento. De acuerdo con cifras del Gobierno, en 2026 se destinarán 663.719 millones de pesos para estos subsidios; con ello, se busca beneficiar a alrededor de 20,3 millones de derechohabientes para el final del año.

Así quedan los nuevos montos de los programas del Bienestar en 2026

  • Pensión para adultos mayores: de 6.200 pesos a 6.400 pesos
  • Pensión para personas con discapacidad: de 3.200 pesos a 3.300 pesos
  • Pensión mujeres bienestar: de 3.000 pesos a 3.100 pesos

Calendario de pagos de enero

Los apoyos de los programas para el Bienestar se entregan de manera directa y escalonada a través del Banco del Bienestar. El calendario de pagos se organiza de forma alfabética, de acuerdo con la inicial del primer apellido de las personas beneficiarias.

Letra A: Lunes 5 de enero

Letra B: Martes 6 de enero

Letra C: Miércoles 7 y jueves 8 de enero

Letras D, E, F: Viernes 9 de enero

Letra G: Lunes 12 y martes 13 de enero

Letras H, I, J, K: Miércoles 14 de enero

Letra L: Jueves 15 de enero

Letra M: Viernes 16 y lunes 19 de enero

Letras N, Ñ, O: Martes 20 de enero

Letras P, Q: Miércoles 21 de enero

Letra R: Jueves 22 y viernes 23 de enero

Letra S: Lunes 26 de enero

Letras T, U, V: Martes 27 de enero

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero

Otros aumentos en programas gubernamentales

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum también se informó sobre incrementos en otros programas sociales. En el caso de las Becas para el Bienestar, se prevé un crecimiento de 216% en el número de becarios, con una inversión de 178.2 mil millones de pesos, aunque no se ha precisado cómo quedará el aumento. Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, confirmó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá un aumento de 13%, en línea con el incremento al salario mínimo, por lo que el apoyo mensual quedará en 9.582 pesos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Sara González
Sara González
Es editora SEO y periodista de EL PAÍS América. Antes trabajó en Grupo Reforma y Televisa. Es originaria de Monterrey, Nuevo León, y vive en Ciudad de México desde 2019.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar entregará el apoyo a mexicanas de 60 a 62 años a partir de agosto: esto es lo que hay que saber

Elisa Villa Román | México

Los mexicanos de la tercera edad en Estados Unidos demandan al Gobierno de Sheinbaum la Pensión Bienestar

Almudena Barragán | México

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sheinbaum asegura tras la captura de Maduro que la relación de Estados Unidos y México en Seguridad es “muy buena”
  2. Sheinbaum se reafirma ante el ataque a Venezuela: “La intervención nunca ha traído democracia”
  3. Sheinbaum despeja los dardos de Trump respecto a una hipotética intervención en México
  4. El ministro de Defensa de Venezuela confirma que Estados Unidos mató a parte del equipo de seguridad de Maduro
  5. Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Trump se coloca al frente de la transición política de Venezuela
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_