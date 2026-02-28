Nvidia sufre en Bolsa por las dudas de la IA mientras los analistas suben las recomendaciones de compra a cotas históricas

Nvidia vivió este jueves una jornada de infarto en los mercados financieros. La mayor compañía del mundo por capitalización bursátil presentó unos resultados del cuarto trimestre y del conjunto de 2025 con récords históricos de ingresos, superando los 215.000 millones de dólares; de beneficios, por encima de 116.000 millones; y de flujo de caja libre, con 97.000 millones. Todo ello, gracias a la implantación de la inteligencia artificial (IA) y... sin embargo, vivió un terremoto bursátil.

En los mercados fuera de hora en la madrugada del miércoles al jueves, tras presentar resultados, los títulos se dispararon llegando a superar los 203 dólares, a un paso del máximo histórico de 212 dólares, alcanzado en otoño pasado. En cambio, en la sesión regular del jueves, sufrieron un desplome del 5,5%, hasta 184 dólares. Son 19 dólares de diferencia en la cotización que, en términos de capitalización bursátil, supone una pérdida de casi 450.000 millones de dólares. Entre los inversores parece haber cundido las dudas sobre si el futuro gasto en infraestructuras de IA por parte los hiperescaladores como Amazon, Alphabet, Meta, Oracle o Microsoft sostendrá a largo plazo el crecimiento del negocio de Nvidia. Además, en el mercado hay nuevas incertidumbres sobre las opciones de crecimiento de la empresa en China, donde apenas tiene operaciones, a causa de las restricciones impuestas tanto por el país asiático como de EE UU.

La previsión de ingresos para el primer trimestre de entre 76.440 millones y 79.560 millones de dólares tampoco dejó satisfechos a los inversores.

Pese a la caída, numerosos analistas, incluidos los que trabajan en los bancos de inversión más relevantes de Wall Street, elevaron sus recomendaciones y precios objetivos de la acción de Nvidia hasta cotas de récord, tras la presentación de las cuentas, en las que la empresa había arrojado también previsiones muy optimistas. Según fuentes del sector, es un claro ejemplo de contradicción: los inversores vendiendo y los analistas recomendando comprar.

Entre otros ejemplos, JP Morgan elevó el precio objetivo de la acción de Nvidia de 250 a 265 dólares; Citi de 270 a 300 dólares; Baird, de 270 a 300 dólares; Bernstein, de 275 a 300 dólares, Raymond James, de 272 a 91 dólares, Presiden Capital de 245 a 280 dólares y Melius de 350 a 380 dólares. De alcanzar este precio, la capitalización bursátil del gigante de los chips se duplicaría para pasar de los 4,5 billones de dólares actuales a más de nueve billones.

Actualmente, el precio objetivo medio de los analistas que siguen a Nvidia es de 269 dólares, lo que implica un potencial de retorno del 45%.

El gigante de los chips recordó que ha destinado más de 41.000 millones de dólares a retribuir a los accionistas tanto por la recompra de títulos como por el pago de dividendos, y dejó claro a los inversores y analistas que va a continuar con esta estrategia a lo largo de este ejercicio.

El grupo que dirige Jensen Huang, quien no dejó de defender ante los analistas la fortaleza del negocio de la empresa, arrastró en su caída en Bolsa a competidores como AMD, que se dejó más de un 3,4%; Intel, que perdió otro 3%; Micron Technology, que cayó un 3%; o Broadcom, que perdió también más de un 3,2%.

Las bajadas de los fabricantes de chips se unen a la crisis en Bolsa de las empresas de software, penalizadas por el impacto que pueden tener sobre sus negocios, las nuevas herramientas de IA de grupos como OpenAI y Anthropic, que sí están obteniendo un fuerte respaldo inversor en rondas financieras multimillonarias. Las sombras se extienden en la industria tecnológica. Uno de los gurús de la industria tecnológica advertía esta semana del asedio que está sufriendo el mundo del software por parte de la IA, que ha perdido, en su conjunto, más de 1,6 billones de dólares en capitalización, con fuertes castigos de empresas como Adobe y Salesforce.

Desde principios de año, Salesforce se deja cerca de un 25%, por un 40% de Intuit, un 22% de Autodesk, un 22% de Snowflake, casi un 35% de Workday, un 17% de la alemana SAP, y un 35% de Duolingo, entre otros valores del mundo del software.

Incluso los grandes iconos están afectados por esta incertidumbre. A principios de esta semana, IBM vivió su peor sesión en Wall Street en 25 años, al desplomarse un 13%, ante el impacto que el nuevo Claude Code de Anthropic puede tener sobre su lenguaje de programación Cobol. En el último mes, los títulos del gigante azul se dejan casi un 20%. Unas tendencia que arrojan numerosas incógnitas sobre la evolución del conjunto de la industria tecnológica.