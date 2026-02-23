Un post en un blog de Anthropic desencadena la peor sesión en Bolsa de IBM en 26 años

Una nueva víctima se ha sumado este lunes a la lista de cotizadas golpeadas por el potencial de la IA. En esta ocasión, ha sido IBM. El histórico fabricante de equipos informáticos estadounidense se ha dejado en Bolsa un 13,15% de su valor en la que ha sido su peor sesión desde el 18 de octubre del año 2000, cuando perdió un 15,54%. En términos de capitalización, IBM vale al cierre de este lunes 208.773 millones de dólares, lo que significa que ha quemado 31.600 millones de dólares en un solo día. El desencadenante: un post en un blog de Anthropic, la empresa detrás de la IA Claude.

Con el título Cómo la IA puede romper la barrera del coste de modernizar Cobol, la promesa de eficiencia que ha lanzado el fabricante de Claude ha impactado como un torpedo en la línea de flotación de IBM. Cobol, el lenguaje de programación al que se refiere el artículo de Anthropic, se remonta a los años 70, y es un tipo de lenguaje empleado por aquellos preocupados especialmente por la fiabilidad de sus sistemas como, por ejemplo, bancos o Gobiernos. La preocupación del mercado radica en que una parte de su negocio empresarial gira en torno a sistemas basados en Cobol.

Desde la venta de su división de ordenadores de consumo a Lenovo en 2005, IBM se centra sobre todo en consultoría tecnológica, software, computación de alto rendimiento, servidores u ordenadores centrales, inteligencia artificial (Watson) y computación cuántica. Pero todo ello no le ha salvado de la quema del mercado. Tras el nuevo mazazo recibido este lunes, las acciones de IBM van camino de cerrar febrero con un descenso del 26%, lo que, según datos de Bloomberg, significaría el peor mes para la empresa desde 1968.

Según detalla la citada agencia estadounidense, una parte significativa del negocio de IBM sigue dependiendo de esos servidores y ordenadores centrales que se basan en Cobol. En comparación con otros lenguajes de programación usados en la actualidad, Cobol es de los más antiguos. En el post, Anthropic explica que esto supone un problema, ya que la mayoría de los desarrolladores que lo manejaban con alta solvencia ya están retirados.

“Modernizar un sistema que usa Cobol antes necesitaba de un ejército de consultores que dedicase años a mapear flujos de trabajo, pero con herramientas como Claude Code, es posible automatizar las fases de exploración y de análisis, aquellas que concentran los mayores esfuerzos para modernizar Cobol”, dice el post de Anthropic.

“Cobol está en todas partes. Por sus líneas pasan el 95% de las transacciones de cajeros en Estados Unidos. Cientos de miles de millones de líneas de Cobol sustentan sistemas críticos en banca, aerolíneas y Gobiernos, pero a pesar de ello, año a año se reduce el número de personas que lo entiende”, advierte Anthropic. Ahora, con su IA Claude, Anthropic dice haber facilitado mucho el trabajo para mejorar todo sistema basado en Cobol, y esto, algo bueno a priori, es en el fondo lo que ha detonado el golpe bursátil de IBM y de otras empresas de software recientemente.

El pasado viernes, Anthropic anunció un nuevo añadido en seguridad para Claude, provocando una venta en cadena en las acciones de ciberseguridad. El ETF iShares Expanded Tech Software Sector, especializado como su nombre indica en empresas dedicadas a la elaboración de herramientas informáticas como pueden ser por ejemplo Adobe o CrowdStrike, cede un 27% en lo que va de 2026, un rendimiento muy por debajo del 0,11% que pierde el S&P 500 en este mismo periodo.

Lo que el mercado está apuntando es que las IAs amenazan con dejar obsoletos modelos de negocio enteros. Con su habilidad de producir código, las inteligencias artificiales como las de Anthropic, OpenAI o Alphabet suponen un desafío para las empresas de software, ya que, según detalla Bloomberg, las IAs podrían permitir a los usuarios crear sus propias aplicaciones, disminuir la demanda de los productos ya existentes y suponer un lastre en el potencial de crecimiento de las empresas de software al dañar tanto sus ventas, sus márgenes y su capacidad de fijación de precios. El que la IA sea capaz de dejar obsoletos sectores enteros está por ver. Lo que queda claro es que con un post en un blog, los fabricantes de IA pueden hundir cotizaciones en cuestión de horas.