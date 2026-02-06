Las ‘big tech’ disparan la inversión en IA a más de medio billón y reabren el temor a una nueva burbuja

Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft han lanzado previsiones para 2026 que suponen una inversión superior a 620.000 millones de dólares (unos 526.000 millones de euros) en nuevas infraestructuras y servicios vinculados a la inteligencia artificial (IA). Las cifras prácticamente duplican a las registradas en 2025, que ya de por sí eran casi un 50% más que las de 2024.

Algunas estimaciones, incluso, apuntan a que la inversión total del grupo de los siete magníficos, junto con el capex (inversión en bienes de equipo o activos fijos) de start-ups como OpenAI y Anthropic en infraestructuras de IA superará este año el billón de dólares.

En este escenario, en los mercados se han vuelto a reabrir los temores a una nueva burbuja tecnológica en torno a la IA, tal y como sucedió en la última parte del pasado año. En los últimos días, Amazon, Microsoft y Alphabet han perdido conjuntamente más de 900.000 millones de dólares en términos de capitalización bursátil, a pesar del fuerte incremento de ingresos y beneficios registrado el pasado año y que se han ido informando en la presentación de las respectivas cuentas de resultados.

Así, las acciones de Amazon cayeron casi un 10% en los mercados fuera de ahora de este jueves tras presentar las cuentas de 2025, y con ello perdieron más de 250.000 millones de dólares en capitalización bursátil, tras ya haberse dejado casi un 4,5% en la sesión regular. La firma arrastraba en su caída a Alphabet y Meta, que en la última semana se deja un 9%. Por su parte, Microsoft cae en Bolsa más de un 18% desde principios de año, ante el posible impacto en su rentabilidad del aumento de las inversiones en IA. La incertidumbre en torno al coste de la tecnología del futuro también ha castigado a Nvidia, la reina empresarial de la IA, cuyas acciones han caído más de un 10% en las últimas cinco sesiones, lo que ha supuesto una pérdida de más de 400.000 millones en valor de mercado.

En cualquier caso, los números en forma de inversión o de apuesta ya están encima de la mesa. La última compañía en examinarse ha sido Amazon, que este jueves anunció un gasto de capital de 200.000 millones de dólares en 2026, un 60% más que en el año anterior, y por encima de los 145.000 millones establecidos en las previsiones de los analistas. Su consejero delegado, Andy Jassy, afirmó en la conferencia con analistas que siguió a la presentación de las cuentas que hay una gran demanda. El directivo explicó que los laboratorios de IA están comprando grandes cantidades de recursos informáticos, y las empresas están dedicando estas tecnologías a la productividad y reducción de costes. En su opinión, la mayor parte de esta demanda está aún por llegar. “Con una demanda tan fuerte en IA, chips, robots y satélites de órbita baja, esperamos invertir más de 200.000 millones, y anticipamos un sólido retorno a largo plazo de la inversión”, afirmó.

La compañía fundada por Jeff Bezos destacó que AWS (la parte de la empresa dedicada a los servicios de internet) está registrando su mayor tasa de crecimiento de los últimos tres años. De hecho, subrayó que la cartera de contratos o backlog de este negocio se situó en 240.000 millones de dólares a final de 2025, un 40% más que hace un año, y un 22% más que a la conclusión del mes de septiembre.

Alphabet, mientras tanto, comunicó al mercado un capex para este año de entre 175.000 y 185.000 millones de dólares, el doble que en 2025, cuando los inversores habían estimado un volumen de 119.000 millones. La matriz de Google y YouTube, que ha superado por primera vez los 400.000 millones de dólares en ingresos, destacó el crecimiento del 48% de los ingresos del negocio de cloud, que cuenta con una cartera de contratos en esta área de 240.000 millones, un 55% más, gracias a la demanda de servicios vinculados a la IA. La firma presumió de sus avances ante su rival OpenAI, señalando que su Gemini 3, que compite con ChatGPT, tiene más de 750 millones de usuarios activos mensuales.

“Observamos que nuestras inversiones en IA e infraestructura impulsan los ingresos y el crecimiento en todos los ámbitos. Para satisfacer la demanda de los clientes y aprovechar las crecientes oportunidades que tenemos por delante, se prevé que nuestro capex para 2026 se sitúe entre 175.000 y 185.000 millones de dólares”, dijo Sundar Pichai, CEO de Alphabet.

A su vez, Meta elevará la inversión de capital un 73%, hasta superar los 125.000 millones de dólares, por encima de las estimaciones de los analistas de 110.000 millones. La matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp prevé una fuerte inversión para apoyar sus esfuerzos en Meta Superintelligence Labs y los negocios principales. “A pesar del significativo aumento en la inversión en infraestructura, en 2026 esperamos obtener un beneficio operativo superior al de 2025”, dijo su directora financiera, Susan Li. Eso sí, Meta redujo su beneficio de 2025 un 3% por una serie de cuestiones fiscales y por el incremento de la inversión en IA. De hecho, sus costes subieron un 24%.

En el caso de Microsoft, las previsiones pasan por un incremento del capex del 41%, hasta 117.00 millones de dólares, y un 60% por encima de las previsiones. La empresa creada por Bill Gates defendió que los ingresos de su negocio cloud superó los 51.500 millones en el último trimestre, un 26% más.

“Estamos apenas en las fases iniciales de la difusión de la IA y Microsoft ya ha construido un negocio de IA que supera a algunas de nuestras franquicias más importantes”, afirmó Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, quien añadió que “estamos ampliando las fronteras en toda nuestra oferta de IA para generar nuevo valor para nuestros clientes y socios”.