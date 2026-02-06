Alphabet presume de éxito en la IA y músculo inversor mientras OpenAI busca nuevos fondos

El CEO de la matriz de Google destaca el avance de Gemini y el negocio ‘cloud’ en un año récord. La empresa genera en 2025 un flujo de caja libre de 73.300 millones de dólares

Si a principios de 2025, Wall Street tenía el convencimiento de que OpenAI era la triunfadora en la revolución de la inteligencia artificial (IA) frente a grupos como Alphabet, que se había quedado rezagado, un año después la visión parece haber dado un giro casi completo. En la conferencia con inversores y analistas de este miércoles, que siguió a la presentación de las cuentas de 2025, el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, inició su comparecencia con una frase muy directa: “Fue un trimestre fantástico para Alphabet. El lanzamiento de Gemini 3 fue un hito importante y estamos en un gran momento”.

No citó expresamente a OpenAI, pero sí presumió de Gemini, rival directa de ChatGPT, afirmando que ya cuenta con 750 millones de usuarios activos mensuales, 100 millones más que en el trimestre anterior. La cifra estaría por debajo de los cerca de 800 millones de ChatGPT, si bien Pichai, destacó ante los inversores el avance en el mundo empresarial de Gemini Enterprise, con más de ocho millones de licencias de pago desde su lanzamiento hace cuatro meses. Según el directivo, más de 120.000 corporaciones utilizan ya Gemini.

Pichai destacó que Alphabet, que también es la responsable de YouTube, alcanzó por ver primera los 400.000 millones de dólares (unos 340.000 millones de euros) de volumen de negocio, un 15% más, con un crecimiento del 48% de los ingresos de cloud y una cartera de contratos en esta área de 240.000 millones, un 55% más, gracias a la demanda de servicios vinculados a la IA.

Alphabet subrayó que, en 2025, registró un flujo de caja libre de 73.300 millones de dólares, con más de 24.000 millones en el cuarto trimestre, y de contar con 120.800 millones entre liquidez e inversiones financieras. En esta ola, la compañía adelantó unas previsiones para 2026 que pasan por unas inversiones entre 175.000 y 185.000 millones en nuevas infraestructuras para IA, cerca del doble que en 2025.

Las cifras publicadas por Alphabet llegan en un momento clave para OpenAI que, con la posible salida a Bolsa en el horizonte, trabaja en una nueva ronda de financiación, por un importe cercano a los 100.000 millones de dólares, y en la que podrían participar Nvidia, Amazon, Microsoft, SoftBank, además de grupos inversores de EE UU y de países árabes. La empresa ha acelerado los contactos para cerrar la transacción, en la que su valoración podría situarse entre 750.000 y 830.000 millones.

En el mercado se ha extendido la preocupación ante la capacidad de OpenAI de financiar sus compromisos de inversión en infraestructuras de IA, situación que ha castigado en Bolsa a las empresas vinculadas a la start-up dirigida por Sam Altman. Desde septiembre pasado, Microsoft, que posee cerca de un 27% del capital de OpenAI, se deja más de un 20%, mientras que Oracle, que tiene contratos con la start-up por más de 300.000 millones, ha perdido la mitad de su valor.

Por el contrario, en el mismo periodo, las acciones de Alphabet se han disparado cerca de un 35% hasta nuevos máximos históricos, llevando su capitalización bursátil hasta los cuatro billones de dólares, cerca de cinco veces más que la valoración que OpenAI puede alcanzar en su nueva ronda de financiación.

En este escenario, Pichai desgranó los numerosos avances de Alphabet en la IA: las nuevas unidades de procesamiento (TPU), que se unirán a los GPU de Nvidia; los modelos de LM Arena en texto, visión e imagen; los modelos propios Gemini, que procesan más de 10.000 millones de tokens por minuto a través de la API directa utilizada por los clientes; la introducción de un nuevo estándar abierto de IA para el comercio a través de agencias; o los acuerdos con grupos como Citadel Securities, Mercedes Benz, Airbus o Honeywell.

“Creo que la frontera del LLM ha sido una trayectoria emocionante, y creo que 2026 seguirá mostrando ese progreso. Obviamente, estamos mejorando estos modelos en muchos paradigmas, en el preentrenamiento, el postentrenamiento, el cálculo en tiempo de prueba; y estamos incorporando modelos multimodales y capacidades de agencia. Además, el área de codificación está mostrando un gran progreso”, aseguró Pichai.

El directivo también destacó los negocios tradicionales de Google, como las búsquedas o YouTube, que también están incorporando herramientas de IA. Así, Google Services elevó sus ingresos un 14%, hasta 95.900 millones de dólares, con un crecimiento del 17% de Google Search, mientras que YouTube superó los 60.000 millones de dólares en ingresos.

Con respecto a Waymo, la filial de vehículos autónomos, destacó que acaba de cerrar una ronda de financiación de 16.000 millones de dólares, para acelerar su expansión global, con EE UU, Reino Unido y Japón como primeros mercados. “Superó los 20 millones de viajes totalmente autónomos, ahora ofrece más de 400.000 viajes semanales y recientemente lanzó el servicio en su sexto mercado, Miami”, dijo Pichai. Alphabet comunicó que ha reconocido unas compensaciones basadas en acciones vinculada a la ronda de inversión de Waymo, de 2.100 millones de dólares.