Los ‘robotaxis’ de Waymo premian a Alphabet con una valoración de 110.000 millones de dólares

Alphabet saca partido de Waymo, su división de conducción autónoma. La compañía ha acelerado en la ejecución de una ronda de financiación con la que aspira a captar cerca 16.000 millones de dólares (más de 13.500 millones de euros), con una valoración de 110.000 millones de dólares (casi 93.200 millones de euros), según publican distintos medios estadounidenses.

En la operación, que se cerrará en los próximos días, Alphabet aportaría unos 13.000 millones de dólares a la empresa de robotaxi, con lo que se mantendría como principal accionista, mientras que el resto de los fondos provendrían de otros inversores, entre los que figuran Sequoia Capital, DST Global, Dragoneer Investment Group y Mubadala Capital.

En la anterior ronda de financiación, llevada a cabo en octubre de 2024, y liderada por la propia Alphabet, se valoró a la empresa en 45.000 millones de dólares. Es decir, Waymo habría más que duplicado su valor en menos de un año y medio. En diciembre pasado, The Information publicó que la compañía estaba negociando una ronda con una valoración de 100.000 millones.

La compañía no quiso hacer comentarios sobre la operación. “Si bien no comentamos sobre asuntos financieros privados, nuestra trayectoria es clara: con más de 20 millones de viajes completados, nos centramos en la excelencia operativa basada en la seguridad y el liderazgo tecnológico necesarios para satisfacer la gran demanda de movilidad autónoma”, dijo Waymo en un comunicado remitido a Bloomberg y Reuters.

La nueva valoración de Waymo ha coincidido con una nueva subida en Bolsa de Alphabet. Así, las acciones de la matriz de Google y YouTube han superado este lunes los 345 dólares, nuevo máximo histórico, que otorgan a la empresa una capitalización de 4,11 billones de dólares. El grupo se mantiene como la segunda empresa del mundo por capitalización bursátil, por detrás de Nvidia, y por delante de Apple y Microsoft. Alphabet presenta esta semana los resultados del cuarto trimestre y en el mercado ya se esperan magnitudes como las inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial (IA).

En términos generales, Waymo opera un servicio de transporte totalmente autónomo, sin monitor de seguridad, y cobra una tarifa a los pasajeros en media docena de ciudades estadounidenses. Entre estas zonas figuran el área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles y viajes a través de la aplicación de Uber en Austin y Atlanta. A finales de diciembre, la compañía anunció el comienzo de actividades en Miami.

Según Bloomberg, la start-up planea expandir agresivamente el servicio comercial este año a muchas más ciudades estadounidenses, así como al Reino Unido.

En la actualidad, hay un amplio número de empresas que buscan el mercado del transporte con flotas de vehículos autónomos. Tesla, por ejemplo, planea su propio servicio y cuenta con operaciones autónomas limitadas, sin monitor de seguridad, en Austin. A su vez, Zoox, controlada por Amazon, cuenta con un robotaxi diseñado específicamente sin control del conductor que opera en el Strip de Las Vegas y está realizando pruebas en otras ciudades cercanas a San Francisco.