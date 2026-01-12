Alphabet toca por primera vez los 4 billones de dólares de capitalización

Alphabet, la matriz de Google, ha alcanzado por primera vez este lunes una capitalización bursátil de 4 billones de dólares (3,43 billones de euros, al cambio actual), convirtiéndose así en la cuarta empresa que logra este hito, tras Nvidia, Apple y Microsoft.

Con la apertura de Wall Street, las acciones de Alphabet llegaban a subir hasta un 1,66%, marcando un máximo intradía de 334,04 dólares, lo que equivalía a una capitalización bursátil de unos 4,01 billones de dólares.

No obstante, al cumplirse la primera hora de negociación, la cotización del dueño de Google perdía ímpetu y se mantenía plana.

La primera compañía en alcanzar los 4 billones de capitalización bursátil fue el fabricante de chips Nvidia, el pasado 9 de julio, mientras que Microsoft lo consiguió el 31 de julio y Apple el 28 de octubre.

Este logro mantiene la tendencia al alza con la que Alphabet cerró 2025, cuando se convirtió en una de las empresas con mejor rendimiento bursátil del año. Además, la alianza plurianual con Apple, adelantada por CNBC y basada en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google, ha servido como aliciente para su subida en Bolsa durante la jornada de este lunes.

Los títulos de Alphabet conquistaron los 3 billones de dólares (2,6 billones de euros) el pasado 15 de septiembre. La compañía logró por primera vez una capitalización de 2 billones de dólares el 8 de noviembre de 2021 y el billón de dólares el 16 de enero de 2020.