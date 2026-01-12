Paramount demanda a Warner para que detalle ante los tribunales el acuerdo con Netflix

Paramount Skydance no se rinde. La productora audiovisual, dirigida por David Ellison, ha abierto un nuevo capítulo en la batalla que mantiene por hacerse con Warner Bros frente a su rival Netflix. Paramount ha enviado una carta a los accionistas de los históricos estudios cinematográficos, propietaria de uno de los mayores archivos audiovisuales del mundo, para recordarles los beneficios de su opa hostil, que consiste en una oferta de 30 dólares por acción. Una propuesta que eleva la operación a unos 108.400 millones de dólares. El grupo dirigido por Ellison mantiene intacta la opa, pese a que Warner la ha rechazado en dos ocasiones y a que sus abogados se mostraron dispuestos a mejorarla durante las conversaciones preliminares. Pero sobre todo, Paramount ha anunciado una demanda contra la cúpula de Warner ante los tribunales para que detalle el acuerdo que ha suscrito con Netflix para venderle los estudios y el servicio de streaming HBO Max.

“Esta mañana presentamos una demanda ante el Tribunal de Equidad de Delaware para solicitar al tribunal que simplemente ordene a Warner Bros Discovery (WBD) proporcionar la información (sobre el acuerdo con Netflix) para que los accionistas de WBD tengan lo necesario para tomar una decisión informada sobre si presentar sus acciones en nuestra oferta”, ha escrito Ellison en la misiva a los accionistas.

“Warner ha proporcionado razones cada vez más novedosas para evitar una transacción con Paramount, pero lo que nunca ha dicho, porque no puede, es que la transacción con Netflix es financieramente superior a nuestra oferta real”, señala el documento firmado por David Ellison, que cuenta con el apoyo de su padre, el fundador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, Larry Ellison. “Nuestros 30 dólars por acción en efectivo son simplemente más que la compleja contraprestación multivariable de Netflix compuesta por 23.25 dólares en efectivo más una cantidad de acciones de Netflix que actualmente valen 4.11 dólares, más el capital de Global Networks que se emitirá y que hemos analizado como de valor patrimonial cero”, agrega.

Aunque la oferta de Paramount parezca aparentemente mayor que la de Netflix, de 72.000 millones, incluyendo deuda, hay que tener en cuenta que la mayor plataforma de streaming del mundo solo compra los estudios cinematográficos y HBO. El grupo dirigido por Ted Sarandos deja fuera de la operación todo el negocio de streaming de Warner que incluye el canal de noticias CNN y todos los canales de streaming de Discovery, que los analistas valoran entre dos y cuatro dólares por acción.

“Además de no revelar el valor de la escisión de Global Networks que se emitirá, WBD no ha revelado el mecanismo por el cual cualquier deuda transferida de Global Networks al segmento Streaming & Studios reduce la contraprestación en efectivo y acciones que se le debe pagar", abunda Ellison.

Ellison también informó a los accionistas de Warner que tiene la intención de designar a los directores para la elección de la junta de Warner en la reunión anual de la compañía de 2026, en una medida que agregaría una lucha de poderes a la ecuación.

Con sagas como Harry Potter o El señor de los anillos y películas históricas como Casablanca, El Padrino, Ciudadano Kane o Lo que el viento se llevó, la batalla por hacerse con Warner es una de las más jugosas de la historia del cine.

La junta directiva de Warner Bros Discovery rechazó la semana pasada la oferta mejorada de Paramount que incluía una garantía personal de 40.00 millones de dólares de Larry Ellison.

La cúpula de Warner considera que la propuesta de Netflix es más ventajosa porque ofrece más garantías de cobro, con una oferta mejor estructurada financieramente. Además, prevé segregar el negocio de streaming que no quiere Netflix para sacarlo a Bolsa.

Los directivos de Warner no quieren ser una mera comparsa en la batalla. Según publicó la semana pasada el diario británico Financial Times, han abierto conversaciones con Soo Kim, fundador del fondo de cobertura neoyorquino Standard General, para la posible venta del negocio de streaming que incluye las principals cadenas de televisión de Warner Bros Discovery, que incluye CNN.