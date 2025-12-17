El consejo de Warner rechazará la opa hostil de Paramount y pedirá a sus accionistas que apoyen la oferta de Netflix
Las acciones de Warner cotizan ligeramente por debajo de los 30 dólares, lo que sugiere que los inversores esperan un incremento de la oferta
El consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) dirá no a la oferta hostil de Paramount, de 30 dólares por acción, y recomendará a sus accionistas que rechacen la oferta y respalden en su lugar el acuerdo ya existente con Netflix, según señalan a Reuters fuentes cercanas a la compañía.
La decisión de apostar por la oferta de compra de Netflix marcaría el último giro en la carrera de Paramount y Netflix por activos que incluyen el histórico estudio de cine y televisión de Warner Bros. y su extensa biblioteca de cine y televisión, cuya cartera incluye clásicos que van desde Casablanca y Ciudadano Kane hasta grandes éxitos contemporáneos como Harry Potter y Friends y todas las sagas de DC Comics (Batman o Superman). Warner Bros. es propietaria del servicio de streaming HBO Max.
Ante el rechazo del consejo, Paramount y su director ejecutivo, David Ellison, deberán decidir si aumentan su propuesta de compra. Las acciones de Warner cotizan ligeramente por debajo de los 30 dólares, lo que sugiere que los inversores esperan un incremento de la oferta. Paramount afirma que su oferta ofrece un camino más claro hacia la aprobación regulatoria. Un portavoz de Warner Bros Discovery declinó hacer comentarios.
Paramount y Netflix, dos gigantes de la industria audiovisual estadounidense, están enfrentados en el intento de adquirir la emblemática compañía de cine y televisión Warner Bros Discovery. Warner alcanzó un acuerdo con Netflix para vender la empresa por 82.700 millones de dólares, incluyendo deuda, tras lo cual entró Paramount en el escenario con una opa hostil por 108.000 millones de dólares, aunque no son precios comparables, ya que cada oferta incluye una serie de activos diferentes.
El ganador de la contienda obtendrá una gran ventaja en la guerra del streaming al asegurarse una amplia biblioteca de contenido que ha sido durante mucho tiempo un objetivo de adquisición. La lucha entre los dos grandes grupos ha abierto la puerta a una mayor concentración empresarial en un sector ya dominado en EE UU por un puñado de grupos que aglutinan cine, medios, televisión y streaming.
Netflix había acordado con el consejo de Warner pagar 27,75 dólares por acción, en una combinación de efectivo y acciones, por los estudios de Warner y el servicio de streaming HBO Max. Paramount, por su parte, se dirigió directamente a los accionistas con una oferta hostil, en la que ofreció 30 dólares en efectivo por la totalidad de la compañía. La oferta de Paramount vence el próximo 8 de enero, fecha hasta la cual la empresa podría decidir si eleva su propuesta.
En documentos presentados ante los reguladores, Paramount ha declarado que su oferta es superior a la de Netflix. Su oferta está financiada con 41.000 millones de dólares en capital nuevo, respaldado por la familia Ellison y RedBird Capital, y 54.000 millones de dólares en compromisos de deuda de Bank of America, Citi y Apollo. Affinity Partners, de Jared Kushner, uno de los socios financieros de Paramount, se retira de la contienda, según Bloomberg.
Por otra parte, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) denunció que la operación podría vulnerar las leyes antimonopolio, y senadores como Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Richard Blumenthal han advertido al Departamento de Justicia de que la nueva compañía tendría “capacidad para aumentar los precios televisivos en un contexto de inflación”.
