Warner rechaza la oferta mejorada de Paramount pese al aval personal de Larry Ellison

El consejo de Warner Bros ha rechazado la nueva oferta de adquisición hostil de Paramount Skydance. En una carta enviada a los accionistas que se ha conocido este miércoles recomienda mantener el principio de acuerdo con Netflix, anunciado a finales del año pasado. La cúpula del histórico estudio cinematográfico basa su decisión en las dudas que alberga sobre la capacidad de Paramount de financiar una operación valorada en 108.400 millones de dólares a pesar de contar con una garantía personal de 40.400 millones de Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo por su participación en el gigante tecnológico Oracle. Ese era el pilar de la mejora lanzada por Paramount: el respaldo del magnate a sus cuentas. Pero no ha sido suficiente. Por segunda vez, recibe la negativa de Warner a una opa hostil y allana el camino a la unión con Netflix, una empresa que incluso ha lanzado en estos días una nueva web conjunta con Warner para explicar su apuesta.

En el escrito a sus inversores, Warner asegura que, a pesar del aval de Ellison, la oferta de Paramount no es superior, “ni siquiera comparable” al acuerdo por 72.000 millones de dólares suscrito con Netflix por los estudios cinematográficos y el servicio de streaming HBO Max. El acuerdo con Netflix excluye el negocio de televisión por cable de Warner, en el que se agrupan las cadenas CNN, TNT, TBS y Discovery Channel entre otras, mientras que la de Paramount es por todo el grupo audiovisual.

El rechazo de Warner a la segunda oferta de Paramount Skydance se produce después de que el grupo controlado por David Ellison, hijo de Larry, mejorara su oferta a finales del pasado diciembre al incluir la garantía patrimonial del fundador de Oracle.

Netflix y Paramount libran una de las guerras del siglo en el sector audiovisual estadounidense. La oferta de Paramount por todos los activos de Warner asciende a 30 dólares por acción e incluye la deuda, mientras que el acuerdo aprobado por Netflix es por 27,75 dólares. Los expertos consideran que el negocio de televisión por cable de Warner estaría valorado entre dos y cuatro dólares por título. El consejo de Warner considera que la propuesta de Paramount conlleva importantes riesgos e incertidumbres en comparación con la oferta de Netflix.

Los directivos de Warner desconfían de la fórmula de financiación propuesta por Paramount, que tiene una valoración bursátil de cerca de 14.000 millones de dólares, mientras que el histórico estudio de cine con producciones como Casablanca, Cantando bajo la lluvia, El Padrino o La chaqueta metálica, tiene una capitalización bursátil de algo más de 70.000 millones. Además, la operación requerirá una inversión de 94.650 millones de dólares de financiación de deuda y capital, según figura en la carta de Warner Bros, una cantidad equivalente a casi siete veces su capitalización bursátil total.

“El extraordinario volumen de financiación de la deuda, así como otras condiciones de la oferta de Paramount Skydance, aumentan el riesgo de impago, especialmente en comparación con la certeza de la fusión con Netflix”, asegura Warner, que agrega: “Los cambios en el rendimiento o la situación financiera del objetivo o del adquirente, así como los cambios en el sector o en el panorama financiero, podrían poner en peligro estos acuerdos de financiación”.