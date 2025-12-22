Larry Ellison ofrece una garantía personal de 40.400 millones de dólares para reforzar la opa de Paramount sobre Warner Bros

El fundador de Oracle mejora las condiciones de financiación de la oferta, pero mantiene el precio en 30 dólares por título

Paramount Skydance ha modificado su oferta por Warner Bros. Discovery, con una nueva propuesta que ahora incluye una garantía financiera personal del presidente de Oracle, Larry Ellison, en su intento de superar la oferta rival de Netflix. Ellison, una de las personas más ricas del mundo y padre del consejero delegado de Paramount, David Ellison, acordó proporcionar una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares para respaldar la oferta de 108.400 millones de dólares propuesta por Paramount para Warner Bros., según un comunicado.

La nueva garantía de Ellison busca disipar las dudas del consejo de administración de Warner Bros. sobre la financiación de la falta de Paramount y la falta de respaldo total de la familia Ellison. Precisamente, la ausencia de un compromiso irrevocable por parte de Larry Ellison fue uno de los argumentos de Warner para rechazar de forma contundente la oferta de Paramount y pedir a sus accionistas que apoyen a Netflix. Larry Ellison se ha comprometido ahora a no revocar el fideicomiso familiar Ellison ni transferir sus activos mientras la transacción esté pendiente. El precio de la oferta de 30 dólares por acción de Paramount se mantiene sin cambios.

Paramount confirmó que el fideicomiso familiar Ellison posee aproximadamente 1.160 millones de acciones ordinarias de Oracle. La compañía también ofreció aumentar su indemnización por rescisión de la oferta desde 5.000 millones de dólares a 5.800 millones de dólares. “En un esfuerzo por abordar la necesidad imprecisa de Warner Bros. de flexibilidad, el acuerdo de fusión revisado de Paramount ofrece mayor flexibilidad a Warner Bros.”, dijo Paramount en un comunicado.

Paramount ha estado interesado en adquirir Warner Bros. durante meses, y la batalla por uno de los estudios más históricos de Hollywood ha tomado un giro cada vez más enconado. El consejo de Warner Bros. llegó a un acuerdo a principios de mes con Netflix por 82.700 millones de dólares, para venderle los activos de streaming y el estudio. Paramount lanzó posteriormente una oferta pública de adquisición hostil en un llamamiento directo a los accionistas.

El consejo de Warner Bros. instó a los accionistas a rechazar la oferta de Paramount, que incluye 54.000 millones de dólares en compromisos de deuda, considerándola “inferior” e “inadecuada”. El consejo criticó especialmente la incertidumbre financiera y el riesgo implícito que supone la estructura de un fideicomiso revocable, que implica que Paramount podría rescindir el acuerdo en cualquier momento.

Paramount, controlada por los Ellison, compite con la compañía de entretenimiento más valiosa del mundo, Netfflix, para adquirir Warner Bros., uno de los estudios con más historia de Hollywood, así como HBO, una de las joyas de la industria televisiva. Ejecutivos de Paramount y Netflix han argumentado que serían los mejores propietarios y utilizarían la codiciada biblioteca de Warner Bros. para impulsar sus operaciones de streaming.

En su carta a los accionistas y en una detallada presentación regulatoria de 94 páginas la semana pasada, Warner Bros. insistió en los riesgos de la oferta de Paramount, incluyendo lo que la compañía describió como la incapacidad de la familia Ellison para respaldar su compromiso de capital. El capital está respaldado por “un fideicomiso revocable desconocido y opaco”, declaró el consejo. Los documentos proporcionados por Paramount “contienen lagunas legales y limitaciones que los ponen a ustedes, nuestros accionistas, y a nuestra empresa en riesgo”, añadía el informe.

Netflix también anunció el lunes que ha refinanciado parte de un préstamo puente de 59.000 millones de dólares con deuda más barata y a más largo plazo, reforzando el paquete financiero que respalda su oferta por Warner Bros.