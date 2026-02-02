OpenAI trata de tejer una red financiera frente a la competencia de sus rivales en la IA

La compañía apunta a su OPV en el cuarto trimestre mientras negocia una ronda de 100.000 millones con grandes grupos. Nvidia reitera su apoyo a la ‘start-up’ tras las dudas sobre su alianza

OpenAI tiene abiertos distintos frentes financieros. La compañía ya trabaja en la salida a Bolsa, que podría tener lugar en el cuarto trimestre, así como en una ronda de financiación multimillonaria, por encima de los 100.000 millones de dólares (más de 84.100 millones de euros). De fondo, la start-up busca ampliar su posición financiera ante el reforzamiento de competidores en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) como Alphabet, que se ha hecho fuerte con su Gemini 3, y Anthropic, que también tiene en marcha el proceso para su salida a Bolsa este mismo año. Y todo bajo las nuevas dudas sobre la multimillonaria alianza de la compañía de Sam Altman con Nvidia, establecida en septiembre pasado y que sacudió a toda la industria.

En este escenario, OpenAI ha empezado a preparar su salida a Bolsa, una transacción muy esperada por los inversores. Según The Wall Street Journal, la firma ha contratado nuevos directivos para afrontar la operación, incorporando a una responsable de contabilidad y a una nueva directora de finanzas comerciales corporativas, para supervisar las relaciones con los inversores.

Además, ha empezado a negociar la contratación para el proceso de los bancos de inversión. La empresa cuenta aquí con la competencia de SpaceX, la start-up espacial de Elon Musk, que ha contado con la gran banca de Wall Street, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America y JP Morgan, para su salida a Bolsa en el mes de junio, que puede ser la mayor de la historia, al alcanzar una valoración de 1,5 billones de dólares y una captación de fondos de 50.000 millones, según apuntan distintos analistas.

En paralelo, OpenAI tiene en marcha distintas negociaciones en torno a una nueva ronda de financiación, en la que podrían participar Microsoft, uno de sus principales accionistas, Nvidia, Amazon y SoftBank, que ya lideró la ronda de 40.000 millones de dólares cerrada en marzo del pasado año.

Según The Information, Nvidia podría invertir 30.000 millones de dólares, por cerca de 10.000 millones de Microsoft, uno de los principales accionistas de OpenAI tras su participación en las distintas rondas, y hasta 20.000 millones de Amazon. En el caso de la empresa fundada por Jeff Bezos, The Wall Street Journal apuntó que su inversión en la start-up podría alcanzar los 50.000 millones. Además, OpenAI reforzaría las relaciones con Amazon, hasta ahora uno de los socios claves de Anthropic.

Dentro de esta red está también está SoftBank, que está negociando una inversión adicional de 30.000 millones de dólares en OpenAI, tras completar en diciembre pasado la inyección comprometida en la anterior ronda. El grupo de Masayoshi Son, que posee actualmente cerca de un 11% del capital, mantiene una apuesta muy fuerte por OpenAI y la IA. De hecho, para acometer estas inversiones y ganar liquidez, ha vendido importantes participaciones, entre las que destacan sus acciones en Nvidia, por las que captó en torno a 5.000 millones en otoño pasado.

Otros candidatos a entrar en la transacción son grupos inversores de países de Oriente Medio. La prensa estadounidense ha publicado que Sam Altman ha viajado a estos países para la negociación. Entre ellos figurarían PIF de Arabia Saudí y MGX de Abu Dabi, que ya ha participado en anteriores rondas de financiación de la empresa.

La start-up deberá aclarar cómo articula la citada alianza estratégica establecida en septiembre del pasado año con Nvidia para entrenar modelos de IA, y que incluía una inversión de hasta 100.000 millones por parte del gigante de los chips. Según publicaba este sábado The Wall Street Journal, este acuerdo se ha estancado, señalando que Jensen Huang, CEO de Nvidia, había criticado la falta de disciplina en el enfoque comercial de OpenAI, además de mostrar sus preocupaciones sobre la presión competitiva que sufre la empresa de Google y Anthropic.

Frente a estas incógnitas, la dirección de Nvidia se ha apresurado a asegurar que no se va a retirar de OpenAI. El propio Huang dijo a los medios de comunicación en Taipei que la inversión de 100.000 millones nunca representó un compromiso y que su compañía consideraría cualquier ronda de financiación individualmente. “Nos invitaron a invertir hasta 100.000 millones de dólares y, por supuesto, nos sentimos muy contentos y honrados de que nos invitaran, pero invertiremos paso a paso”, afirmó el directivo. “Definitivamente participaremos en la próxima ronda de financiación porque es una muy buena inversión. Será la mayor inversión que hemos hecho jamás”, añadió el responsable de Nvidia, compañía que ha cerrado múltiples inversiones en los últimos meses, entre las que figuran las llevadas a cabo en empresas como Intel, Nokia, xAI, Nscale, Anthropic o la mas reciente CoreWeave.

En estas circunstancias, los mercados van a estar muy pendientes de las decisiones de Nvidia en OpenAI que, en esta nueva ronda que negocia actualmente, alcanzaría una valoración entre 750.000 y 830.000 millones de dólares, según distintos medios especializados, muy por encima de las valoraciones establecidas en transacciones previas. En la operación de venta de acciones por parte de empleados, realizada en la última parte de 2025, la start-up se valoró en 500.000 millones, mientras que en la ronda de principios del pasado año, se valoró en 300.000 millones.

De igual forma, esta ronda ayudará a OpenAI a aminorar las preocupaciones de los inversores sobre sus compromisos de inversión en nuevas infraestructuras y equipos de IA durante los próximos años, que rondan los 1,3 billones de dólares. En los últimos meses, estas cifras han contribuido a alimentar las especulaciones sobre una burbuja en esta tecnología revolucionaria, especialmente por la naturaleza circular de algunas de estas operaciones, en las que las empresas invierten en clientes potenciales para mantener el gasto en sus propios productos.

Con la salida a Bolsa, OpenAI facilitaría, además, la monetización por parte de los inversores actuales. Según Bloomberg Intelligence, la salida a cotización permitiría a SoftBank liberar liquidez para su cartera, aliviando la preocupación por el riesgo de concentración. Es decir, permitiría a SoftBank monetizar parte de su participación en la compañía. Estos analistas creen que, al contar con otros inversores como Nvidia, Microsoft y Amazon, el grupo nipón dispondría de mayor flexibilidad de vender acciones de OpenAI.

En relación a las operaciones, OpenAI ha acelerado en el lanzamiento de nuevas iniciativas comerciales y negocios para elevar sus ingresos. En diciembre, la start-up declaró el código rojo para mejorar ChatGPT, retrasando distintas iniciativas, para hacer frente a Alphabet con su Gemini 3 y Anthropic con su Claude, que se está haciendo fuerte en el ámbito empresarial. Aprovechando esta situación, Anthropic ha empezado a negociar una ronda de 20.000 millones de dólares, por encima del objetivo inicial, con una valoración de 350.000 millones. Es decir, la competencia no sólo se extiende a los negocios de IA, sino que también es financiera.

OpenAI, que está impulsando actividades como la inclusión de la publicidad en ChatGPT, y ha ampliado sus alianzas, incluyendo grupos españoles como BBVA y Telefónica, para el uso de sus soluciones de IA, defiende que sigue creciendo con fuerza. La directora financiera, Sarah Friar, aseguró hace pocos días que la tasa de ingresos anuales proyectada de OpenAI ha crecido de 2.000 millones de dólares en 2023 a más de 20.000 millones en 2025. “Este es un crecimiento nunca antes visto a tal escala”, escribió la ejecutiva en un post en su blog.