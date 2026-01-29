La IA pide más dinero: OpenAI negocia otra inversión de 25.000 millones de SoftBank, y Anthropic busca 16.700 millones

Las creadoras de ChatGPT y Claude trabajan en nuevas rondas multimillonarias. El grupo japonés de Masayoshi Son sube la apuesta por esta tecnología

La efervescencia financiera vuelve a subir en OpenAI y Anthropic, las grandes start-ups de inteligencia artificial (IA), necesitadas de nuevos recursos para acometer las multimillonarias inversiones en las infraestructuras de la revolucionaria tecnología. Ambas compañías vuelven a pugnar por atraer a los inversores en sus nuevas rondas de financiación, otra vez, entre las mayores de la historia.

Así, SoftBank está negociando una inversión adicional de 30.000 millones de dólares (más de 25.000 millones de euros) en OpenAI, dentro de una nueva ronda de 100.000 millones, en la que la creadora de ChatGPT se valoraría en 830.000 millones. Dentro de este proceso, Sam Altman ha estado negociando la entrada en la operación de grupos inversores de países de Oriente Medio como PIF de Arabia Saudí y MGX de Abu Dabi, que ya ha participado en rondas de financiación previas de la compañía.

OpenAI estableció una valoración de 500.000 millones de dólares en la operación de venta de acciones por parte de empleados, en el pasado otoño.

La operación supone una apuesta total del grupo de Masayoshi Son por OpenAI. En diciembre pasado, SoftBank ya completó la inversión de 41.000 millones de dólares en la empresa que dirige Sam Altman, comprometida en la ronda anunciada en marzo de 2025, que otorgaba al grupo japonés una participación del 11% del capital de OpenAI. Un paso que llegaba tras la conversión de la start-up en una entidad con ánimo de lucro, reclamada por el grupo nipón para la aportación de fondos, y necesaria para su posible salida a Bolsa.

De esta manera, SoftBank, que vendió toda su participación en Nvidia a finales de septiembre para captar nuevos recursos, se consolidaba como uno de los accionistas de referencia de la start-up, junto a Microsoft, que ha respaldado a OpenAI en los últimos años, y de la que tendría, según medios financieros especializados, cerca de un 27% del capital. La empresa también estableció en septiembre pasado una alianza estratégica con Nvidia, que incluía una inversión de 100.000 millones de dólares por parte del gigante de los chips.

OpenAI, que no ha dejado de insistir en la fortaleza de su proyecto, presionado por la dura competencia de grupos como Google con su Gemini3, también ha negociado con Amazon una inyección de 10.000 millones de dólares. La empresa no ha dejado de defender su “crecimiento sin precedentes”, con la implantación masiva de la IA, ante las dudas sobre su rentabilidad entre distintos inversores, con las especulaciones sobre una burbuja por las valoraciones en las empresas del sector.

A su vez, Anthropic está acelerando en las negociaciones de su próxima ronda, en la que cuenta entre sus socios destacados a Sequoia, el fondo soberano de Singapur y el grupo inversor Coatue. El objetivo de captación de fondos es de 20.000 millones de dólares (unos 16.700 millones de euros), el doble que en el inicio del proceso, ante el interés de los grupos financieros.

En la transacción, la firma alcanzaría una valoración de 350.000 millones de dólares, casi el doble que en la ronda Serie F cerrada a principios de septiembre, cuando el valor se estableció en 183.000 millones, tras recaudar fondos por 13.000 millones. La ronda estuvo liderada por ICONIQ, Fidelity y Lightspeed, y contó con la participación de una larga lista de inversores: Altimeter, Baillie Gifford, fondos de BlackRock, Blackstone, Coatue, D1 Capital Partners, General Atlantic, General Catalyst, GIC, Goldman Sachs, Insight Partners, Jane Street, Ontario Teachers Pension Plan, Qatar Investment Authority, TPG, T. Rowe, WCM, y XN.

Posteriormente, a finales de 2025, Anthropic aseguró una inyección de 15.000 millones de dólares por parte de Nvidia y Microsoft.

Anthropic se ha visto favorecida por el avance de Claude, y su implantación en el ámbito empresarial. En este escenario, la compañía fundada por Dario Amodei también tiene entre sus planes la salida a Bolsa, que podría tener lugar a finales de 2026.