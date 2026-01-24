Musk y OpenAI calientan su guerra financiera por atraer al inversor para sus multimillonarias operaciones

El magnate acelera en la salida a Bolsa de SpaceX tras la ronda de xAI, mientras Sam Altman busca el respaldo de los fondos soberanos del Golfo Pérsico

Además de sus disputas en los tribunales, Elon Musk y Sam Altman, viejos socios en la fundación de OpenAI, insisten en su pugna por atraer nuevos inversores para sus multimillonarias operaciones en SpaceX y la creadora de ChatGPT, actualmente las dos start-ups más valiosas del mundo.

En este escenario, Musk ha acelerado en el proceso de salida a Bolsa de SpaceX, que podría materializarse durante este año, y con el que la empresa de servicios espaciales captaría 30.000 millones de dólares. En el mercado se habla de una valoración de hasta 1,5 billones de dólares, lo que convertiría a la OPV en la mayor de la historia. El magnate va a contar como principales entidades para la transacción con la gran banca de inversión de EE UU: Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Morgan Stanley, según publicó Financial Times. Eso sí, no serán las únicas entidades que participen en este proceso, muy esperado por los inversores.

Este jueves, Musk, el hombre más rico del mundo, con una fortuna de casi 690.000 millones de dólares, destacó en el foro de Davos los avances de SpaceX, afirmando que el objetivo de la empresa es avanzar en la tecnología de cohetes para “extender la vida más allá de la tierra; a la Luna, Marte y otros sistemas solares”. El magnate defendió los avances de los nuevos motores y vehículos espaciales, así como el aumento de la capacidad y el objetivo para este mismo año de reutilización total de cohetes.

Musk, pese a las críticas, recibió a principios de noviembre el voto favorable de los accionistas de Tesla, para su futura retribución de casi un billón de dólares por su cargo de CEO del fabricante de vehículos eléctricos.

En paralelo, Sam Altman se está reuniendo en Emiratos Árabes Unidos con representantes de los fondos soberanos de países de Oriente Medio para tratar de cerrar otra ronda de financiación en OpenAI, en este caso, por un importe de 50.000 millones de dólares, y con una valoración entre 750.000 y 830.000 millones. Entre los posibles socios figurarían PIF de Arabia Saudí y MGX, grupo inversor de Abu Dabi, que ya ha participado en rondas de financiación previas de la creadora de ChatGPT.

OpenAI, que también ha negociado recientemente con Amazon una posible inyección de recursos de cerca de 10.000 millones de dólares, ha recaudado miles de millones de dólares en los últimos años para hacer frente al alto coste de chips, centros de datos y talento para construir nuevos sistemas de IA. La start-up, que todavía está lejos de la rentabilidad, se ha comprometido a invertir más de 1,4 billones en infraestructuras de IA en los próximos años.

La nueva transacción, que llega en un contexto en el que la start-up está estudiando también su posible salida a Bolsa, sería superior a la ronda realizada a principios del pasado año. Entonces, OpenAI llevó a cabo una ampliación de más de 40.000 millones, liderada por SoftBank. En la transacción participaron también Microsoft, principal inversor de la empresa, y grupos financieros como Coatue, Altimeter y Thrive.

En el mes de octubre, OpenAI, que está sufriendo un endurecimiento de la competencia por parte de firmas como Alphabet y Anthropic, cerró una operación de venta de acciones por parte de empleados, por un importe de 6.600 millones de dólares, con una valoración de 500.000 millones, y en la que participó.

En este contexto, los responsables de OpenAI han defendido la fortaleza de la empresa. Su directora financiera, Sarah Friar, afirmó hace pocos días que la empresa quiere hacer de 2026 su año de “adopción práctica”. Además, señaló que la tasa de ingresos anuales proyectada ha aumentado de 2.000 millones de dólares en 2023 a más de 20.000 millones el año pasado. “Es un crecimiento nunca visto”, dijo.

Dentro de esta pugna por el favor inversor, xAI, la start-up impulsada por Elon Musk y que compite con OpenAI, completó a principios de este mismo año su ronda de financiación Serie E ampliada, captando 20.000 millones de dólares, por encima del objetivo inicial de 15.000 millones. La empresa destacó la participación en la transacción de Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, y Baron Capital Group, además de dos firmas de países del Golfo Pérsico como Qatar Investment Authority y la citada MGX.

Entre los inversores estratégicos de la ronda, xAI destacó también a Cisco Investments y Nvidia, cuyo CEO siempre ha defendido los proyectos industriales de Musk. Eso sí, el fabricante de chips de IA también es un socio clave para OpenAI. De hecho, en septiembre del pasado año, anunciaron una alianza estratégica con un compromiso de inversión de 100.000 millones de dólares por parte de la empresa que dirige Jensen Huang.

En este proceso de captación de nuevos fondos también está participando la citada Anthropic, que también estudia su posible salida a Bolsa. Según distintos medios estadounidenses, la start-up está negociando una ronda de 10.000 millones de dólares, con una valoración de 350.000 millones, en la que participarían Coatue, el fondo soberano de inversión de Singapur GIC, y Sequoia Capital.

En septiembre pasado, Anthropic cerró una ronda de financiación de Serie F de 13.000 millones de dólares, liderada por ICONIQ, con una valoración de 183.000 millones. La operación fue codirigida por Fidelity y Lightspeed, y contó con la participación de Altimeter, Baillie Gifford, fondos de BlackRock, Blackstone, Coatue, D1 Capital Partners, General Atlantic, General Catalyst, GIC, Goldman Sachs, Insight Partners, Jane Street, Ontario Teachers Pension Plan, Qatar Investment Authority, TPG, T. Rowe, WCM, y XN. Posteriormente, la firma aseguró una inyección de 15.000 millones por parte de Nvidia y Microsoft.

De momento, y pese a las especulaciones de burbuja en la IA, los grupos financieros siguen mostrando interés por estas compañías. De hecho, la prensa financiera especializada ha apuntado que en los mercados privados hay una fuerte demanda por parte de los inversores de acciones de OpenAI, SpaceX y Anthropic.