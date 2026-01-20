Anthropic desata la polémica: “Vender chips avanzados de IA a China es como vender armas nucleares a Corea del Norte”

El CEO de la empresa lanza duras advertencias en un momento en el que la administración Trump busca facilitar la venta de equipos de Nvidia en el país asiático

Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, una de las start-ups de moda en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), ha reabierto un polémico debate. El ejecutivo ha afirmado que vender chips de IA avanzada a China es un error con “increíbles implicaciones para la seguridad nacional”. En este momento, Estados Unidos está dando pasos para permitir que Nvidia, uno de los principales inversores de la propia Anthropic, venda sus procesadores H200 al gigante asiático.

En una entrevista con Bloomberg en el seno del World Economic Forum de Davos, el directivo ha asegurado que sería un grave error enviar estos chips. “Creo que esto es una locura. Es como vender armas nucleares a Corea del Norte”, ha dicho.

Sus palabras llegan en un momento en el que el presidente de EE UU, Donald Trump, está flexibilizando la prohibición de las exportaciones de chips de IA avanzada a China, movimiento que supone un cambio significativo con respecto a una política previa, destinada a impedir que Pekín y su ejército desarrollen IA con tecnología estadounidense.

Esta medida puede suponer una gran victoria para Nvidia, que argumenta que China desarrollará alternativas nacionales si la prohibición se mantiene. De hecho, algunas compañías chinas del sector, entre las que destaca Moore Threads Technology, han debutado en Bolsa en las últimas semanas, registrando fuertes subidas, gracias al fuerte apoyo inversor.

El H200, lanzado hace dos años, sería el chip de IA más avanzado que el gigante estadounidense exportaría legalmente a clientes chinos. En la actualidad, Nvidia vende su generación Blackwell, más avanzada, en EE UU y ya se prepara para la transición a una familia de chips aún más rápida, que lleva el nombre de la astrónoma Vera Rubin. De momento, las ventas de estos procesadores seguirán restringidas por motivos de seguridad nacional.

Su rival, AMD también busca autorización para la venta en China de su chip MI325X. Según Amodei, China sigue rezagada en el desarrollo de IA y se ve frenada por el embargo de chips.

En el pasado, el CEO de Anthropic instó en alguna ocasión a la administración Trump a mantener las restricciones sobre los chips en el mercado chino. El año pasado, en Davos, el ejecutivo expresó su preocupación por “escenarios como los de 1984, o peores”, en referencia a la novela de George Orwell sobre el totalitarismo.

Las relaciones entre China y Anthropic no son buenas, precisamente. En noviembre pasado, la start-up denunció el primer caso documentado de un ataque cibernético a gran escala ejecutado sin intervención humana sustancial, y del que responsabilizaba a un grupo “patrocinado por el Estado chino”.

En términos generales, Anthropic, estrella entre los inversores internacionales tras alcanzar una valoración cercana a 350.000 millones de dólares, no ofrece oficialmente sus servicios en China a causa de los riesgos legales y de seguridad. Según la start-up norteamericana, entre las causas está el hecho de que las leyes chinas pueden obligar a las compañías privadas a compartir datos con los servicios de inteligencia estatales.

La firma que impulsa el chatbot Claude tiene también restricciones para grupos chinos como ByteDance, mattiz de TikTok, Tencent y Alibaba.