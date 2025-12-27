Nvidia supera los 140.000 millones de dólares en inversiones y acuerdos con ‘start-ups’ en 2025

La compañía ha protagonizado operaciones destacadas con Groq, OpenAI, Anthropic y xAI. Entre las empresas cotizadas, entró en grupos como Intel y Nokia

Nvidia ha disparado las inversiones y acuerdos con start-ups tecnológicas durante este año, en algunos casos con operaciones multimillonarias. En su conjunto, las transacciones realizadas en este segmento por el gigante de los chips de inteligencia artificial (IA) superan los 140.000 millones de dólares (casi 119.000 millones de euros).

Durante 2025, Nvidia, primera empresa del mundo por capitalización bursátil con más de 4,6 billones ha cerrado más de 60 operaciones en nuevas empresas innovadoras vinculadas al auge de la IA. Con su estrategia de inversión, la compañía busca ampliar el ecosistema de IA basado en su tecnología, para, en paralelo, impulsar la demanda de sus chips de alto rendimiento.

La última operación, anunciada el día de Nochebuena, es el acuerdo de licenciamiento con Groq, que puede alcanzar un valor de 20.000 millones de dólares, en una de las mayores operaciones corporativa de la historia de Nvidia. Groq, pionera en el ámbito de la inferencia de IA, anunció en septiembre pasado una nueva ronda de financiación de 750 millones de dólares. Dentro del nuevo acuerdo, Jonathan Ross, fundador de la start-up y especialista en la tecnología LPU (unidad de procesamiento del lenguaje), Sunny Madra, presidente de la start-up, y otros miembros del equipo se incorporarán a Nvidia para impulsar y escalar la tecnología licenciada. El acuerdo con Groq “parece ser un movimiento para absorber la tecnología de inferencia diferenciada y el talento de ingeniería de la start-up de chips de IA”, según Bloomberg Intelligence. Los mercados vieron de forma positiva la transacción y las acciones de Nvidia retomaron las subidas en la sesión del viernes recuperando, por momentos, la cota de los 190 dólares.

Si hay una operación que sacudió al conjunto de la industria tecnológica global fue la alianza entre Nvidia y OpenAI, anunciada en septiembre pasado, que incluía una inversión de 100.000 millones de dólares en la start-up de Sam Altman a través de distintos tramos.

De igual forma, en noviembre pasado, Nvidia y Microsoft acordaron una inversión estratégica de 15.000 millones de dólares en Anthropic, competidora de OpenAI. En el caso de la firma de Jensen Huang, la aportación comprometida era de 10.000 millones.

Nvidia también respaldó la ronda de financiación serie C de xAI, la start-up de IA impulsada por Elon Musk, que rondó los 20.000 millones de dólares. La empresa de Huang, que ha apoyado numerosos proyectos impulsados por el magnate, comprometió una inversión cercana a 2.000 millones. La financiación tenía como objetivo financiar la compra de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia para el centro de datos “Colossus 2” de xAI en Memphis (EE UU). La ronda se estructuró a través de un vehículo propósito especial, incluyendo acciones y deuda.

Dentro de esta carrera, Nvidia también respaldó la salida a Bolsa la pasada primavera de CoreWeave, de la que había sido inversor con la toma de entre un 5% y un 7% del capital. Esa participación tendría un valor actualmente entre 1.950 y 2.700 millones de dólares, si bien ha ido variando a lo largo del año por las fuertes oscilaciones de la acción de CoreWeave. En septiembre pasado, ambos grupos firmaron un acuerdo de compra de capacidad de computación en la nube de CoreWeave hasta abril de 2032, valorado en 6.300 millones.

Nvidia también se convirtió en inversor estratégico principal y proveedor de tecnología tras participar en una ronda de Figure AI, una start-up que desarrolla robots humanoides.

Fuera de EE UU, Nvidia invirtió en la ronda de financiación series de la francesa Mistral, que superó los 2.000 millones de dólares, junto a otros grupos como ASML Holdings, DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures y Lightspeed. La firma también comprometió una inversión de hasta 1.000 millones de dólares en Poolside, una start-up francesa de IA especializada en software automatizado y asistentes de codificación.

Además, en otoño, Nvidia participó en las rondas de Nscale, proveedor de servicios cloud para IA con sede en Londres, que movieron más de 1.500 millones. En la segunda, el gigante de los chips invirtió 433 millones, reforzando su posición de socio estratégico de la start-up. En total, la inversión de Nvidia superó los 683 millones.

Además, dentro de sus operaciones, Nvidia firmó un acuerdo de intenciones en septiembre para una inversión de 500 millones de dólares en la compañía de tecnología de vehículos autónomos Wayve.

Al margen de las start-ups, dentro de su actividad inversora, Nvidia ha protagonizado operaciones destacadas con compañías cotizadas. Así, la firma acordó una inversión de 5.000 millones de dólares en Intel, dentro de la fuerte reestructuración del histórico fabricante de chips, donde también participaron SoftBank y el propio Gobierno de EE UU. También firmó un acuerdo para invertir 1.000 millones en Nokia, con la toma de un 3% del capital, con el futuro 6G de fondo.

Nvidia también entró en el consorcio liderado por BlackRock-Global Infrastructure Partners (GIP) para la compra de Aligned Data Centers, la mayor de la historia en los centros de datos, valorada en 40.000 millones de dólares.