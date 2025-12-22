Alphabet vuelve a salir de compras: se hace con Intersect por más de 4.000 millones

La firma está especializada en soluciones de infraestructura energética y centros de datos. La matriz de Google se ha hecho este año con Wiz, por 27.200 millones

Alphabet vuelve a salir de compras. La matriz de Google ha anunciado este lunes un acuerdo definitivo para adquirir Intersect, proveedor de soluciones de infraestructura energética y centros de datos, por 4.750 millones de dólares (más de 4.000 millones de euros) en efectivo, más la asunción de deuda.

En este sentido, Alphabet ya poseía una participación minoritaria en Intersect, procedente de una ronda de financiación previamente anunciada.

Según el gigante de internet, la adquisición permitirá la puesta en marcha de más centros de datos y capacidad de generación, con mayor rapidez, a la vez que acelera el desarrollo y la innovación energética.

En un comunicado, Alphabet señala que la transacción incluye el equipo de primer nivel de Intersect y múltiples gigavatios de proyectos de energía y centros de datos en desarrollo o construcción, fruto de su colaboración con Google. Intersect también explorará diversas tecnologías emergentes para aumentar y diversificar el suministro energético, a la vez que respaldará las inversiones de Google en centros de datos en EE UU para satisfacer la demanda de sus clientes y usuarios de la nube.

Las operaciones de Intersect se mantendrán independientes de Alphabet y Google bajo la marca Intersect y estarán dirigidas por Sheldon Kimber.

La empresa colaborará estrechamente con el equipo de infraestructura técnica de Google, continuando el trabajo en proyectos en desarrollo y nuevos proyectos conjuntos. Esto incluye el primer centro de datos y sitio de energía compartidos anunciados por las empresas, en construcción en el condado de Haskell, Texas.

Intersect, respaldada por la firma de capital privado TPG, se ha centrado en soluciones de energía limpia para impulsar grandes centros de datos, incluyendo proyectos de energía solar y almacenamiento de baterías. La compañía ha mantenido una estrecha colaboración con hiperescaladores este año, comercializando enormes instalaciones en Texas, que el CEO de Intersect, Sheldon Kimber, ha llamado “la Disneylandia de la energía” por sus abundantes recursos eólicos y solares. La compañía cuenta con 15.000 millones de dólares en activos energéticos en operación o en construcción en EE UU.

Esta es la segunda mayor operación corporativa anunciada por Alphabet durante 2025. La empresa anunció en febrero la compra de Wiz, start-up del ámbito de la ciberseguridad en la nube, por 32.000 millones de dólares (más de 27.200 millones de euros), en la que ha sido la mayor adquisición de su historia. Además, en mayo pasado cerró la compra de Galileo AI, plataforma de herramientas para IA generativa.

Alphabet prevé invertir más de 75.000 millones de dólares en el desarrollo, especialmente de infraestructuras de IA. Precisamente, la firma está en negociaciones con Meta Platforms, para una inversión de miles de millones de dólares en el uso de los chips de la matriz de Google centrados en IA. Un movimiento con el que busca desafiar la posición de Nvidia.

Además, la matriz de Google ha retado el liderazgo de OpenAI con su ChatGPT, con el lanzamiento de la nueva versión de Gemini. El gigante anunció que cuenta ya con más de 650 millones de usuarios de esta tecnología.

En este sentido, Alphabet es uno de los valores destacados en el Nasdaq. Sus acciones suben en Bolsa más de un 63% desde principios de año, que han llevado al grupo hasta las proximidades de los cuatro billones de dólares en capitalización bursátil, sólo por detrás de Nvidia y Apple, y por delante de Microsoft.