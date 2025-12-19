OpenAI sale a buscar nuevos fondos y amenaza con otro recalentamiento de la IA

La ‘start-up’ quiere captar 100.000 millones con una valoración superior a 830.000 millones, casi el triple que hace un año. La operación coincide con los renovados temores de burbuja

OpenAI vuelve a llamar a las puertas de los inversores. La start-up dirigida por Sam Altman está en negociaciones para captar hasta 100.000 millones de dólares (más de 85.300 millones de euros), con los que continuar impulsando sus operaciones, y atajar las especulaciones sobre sus crecientes necesidades financieras. La transacción puede provocar un recalentamiento, aún mayor, en el mundo de la inteligencia artificial (IA), en el que los inversores temen una nueva burbuja. Un escenario que ya ha provocado un fuerte castigo en Bolsa en compañías como Oracle y SoftBank, que tienen establecidas alianzas estratégicas con OpenAI.

Según The Wall Street Journal, en esta nueva operación, que se cerraría durante el primer trimestre de 2026, el creador de ChatGPT se valoraría en 830.000 millones de dólares. La cifra casi triplica el valor de la compañía fijado en la ronda histórica de marzo de 2025, liderada por SoftBank, de 300.000 millones. La escalada no queda ahí. En septiembre de este mismo año, OpenAI se valoró en 500.000 millones en la operación de venta de acciones por parte de empleados y ex trabajadores.

La empresa tiene todavía por delante un amplio esfuerzo financiero para acometer las inversiones en centros de datos y otras infraestructuras de IA. Según HSBC, OpenAI necesitará, al menos, 207.000 millones de dólares hasta 2030, si sigue perdiendo dinero. La start-up podría perder 74.000 millones de dólares hasta 2028 y consumir fondos por 115.000 millones hasta 2030 en el citado despliegue de infraestructuras.

La nueva financiación llegaría gracias al compromiso de OpenAI de continuar invirtiendo y seguir en la vanguardia en el desarrollo de la IA. Entre otras transacciones, OpenAI cerró una alianza con Nvidia en septiembre pasado, que incluía una inversión de 100.000 millones de dólares por parte del fabricante de chips de IA. La firma de Altman también cerró acuerdos con Broadcom y AMD, esta última con la opción de hacerse con hasta un 10% del capital de la empresa de chips.

Dentro de este escenario financiero, en el mercado se especula con una posible alianza de OpenAI con Amazon, que incluiría una inversión de 10.000 millones de dólares. La start-up, con el acuerdo, accedería a los nuevos chips de computación de IA diseñados por el gigante tecnológico.

OpenAI continúa trabajando de forma intensa en nuevas operaciones. La start-up cerró hace pocos días una alianza con Walt Disney, que invertirá 1.000 millones de dólares para entrar en la creadora de ChatGPT. En el acuerdo se incluye una cesión de derechos de uso por un periodo de tres años.

De igual forma, OpenAI ha empezado a trabajar en su salida a Bolsa como vía para captar nuevos recursos para financiar su crecimiento. Distintos medios han apuntado a que la start-up podría alcanzar una valoración de un billón de dólares. Según The Wall Street Journal, Altman está trabajando en constituir un grupo de inversores para la empresa. En sus distintas rondas de financiación, la firma ha contado con el respaldo de grupos como Microsoft, SoftBank, Thrive Capital, Dragoneer Investment Group, MGX de Abu Dabi y T. Rowe Price, entre otros.

En esta apuesta, OpenAI pugnará por atraer a los inversores frente a SpaceX, la empresa de servicios espaciales de Elon Musk, y Anthropic, que también tienen en marcha multimillonarias OPV para el próximo años.

Los movimientos financieros llegan en un momento de aumento de la competencia creciente por parte de Anthropic o de Alphabet, que sacudió el mercado de la IA con su nuevo Google Gemini 3. Este escenario llevó a OpenAI a declarar el código rojo para mejorar ChatGPT, retrasando distintas iniciativas como la publicidad. En un memorando interno, Altman dijo a los empleados que OpenAI debía mejorar las funciones de personalización para los usuarios, aumentar su velocidad y confianza y permitir la respuesta a una gama más amplia de preguntas.

Por ahora, entre otras iniciativas, la empresa ha respondido con el lanzamiento de una tienda de aplicaciones para ChatGPT, además de la nueva versión GPT‑5.2.