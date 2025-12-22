Nvidia retoma las subidas en Bolsa con los primeros pedidos a China de sus chips H200 para IA

Nvidia da nuevos pasos para recuperar terreno en China, uno de los principales mercados globales. El gigante estadounidense ha comunicado a sus clientes chinos que planea llevar a cabo el primer pedido de sus segundos chips de inteligencia artificial (IA) más potentes, denominado H200, al país asiático a mediados de febrero, según la agencia Reuters, que cita fuentes conocedoras del proceso.

El movimiento ha sido bien recibido por los mercados financieros. Las acciones de Nvidia, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, suben cerca de un 2% en la preapertura del Nasdaq, hasta superar los 184 dólares. En la sesión del pasado viernes, los títulos se revalorizaron un 3,93%, poniendo fin a una racha de bajadas, que había llevado a Nvidia a dejarse un 19% desde su máximo histórico, registrado a finales de febrero, hasta mediados de la pasada semana.

Ahora, Nvidia planea cumplir con los pedidos iniciales con el stock existente. La compañía espera que los envíos totalicen entre 5.000 y 10.000 módulos de chip, equivalentes a entre 40.000 y 80.000 chips de IA H₂O₂.

Además, la compañía ha comunicado a sus clientes chinos que planea incrementar la capacidad de producción de los chips. En este sentido, los pedidos para esa capacidad se iniciarán en el segundo trimestre de 2026. Entre las compañías chinas interesadas en estos dispositivos figuran Alibaba Group y ByteDance, matriz de TikTok.

La incertidumbre todavía está abierta puesto que el Gobierno chino todavía no ha aprobado ninguna compra de H200 y el cronograma podría cambiar dependiendo de las decisiones de las autoridades del país asiático.

Estos envíos serían las primeras entregas de chips H200 a China después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase hace pocos días que EE UU permitiría dichas ventas con una tasa del 25%. El Gobierno estadounidense puso en marcha una revisión interinstitucional de las solicitudes de licencia para la venta de chips H200 a China, cumpliendo así la promesa de Trump de permitir las ventas. De hecho, esta medida supondría un cambio de política importante con respecto al anterior Gobierno de Biden, que prohibió la venta de chips de IA avanzada a China alegando motivos de seguridad nacional.

El H200 forma parte de la línea Hopper de la generación anterior de Nvidia, pero sigue siendo ampliamente utilizado en IA a pesar de haber sido reemplazado por sus nuevos chips Blackwell. La compañía ha enfocado la producción en Blackwell y su próxima línea Rubin, lo que ha provocado que el suministro de H200 sea escaso.

El freno a las comercialización de equipos en el país asiático ha afectado a las cuentas de Nvidia. En la presentación de los resultados del último trimestre, su CEO, Jensen Huang, admitió que la empresa no había asumido ningún ingreso por computación de centros de datos procedente del gigante asiático. El directivo afirmó que no se habían concretado pedidos importantes durante el trimestre como consecuencia de los problemas geopolíticos y de la creciente competencia en el mercado chino.

Precisamente, distintas compañías chinas han aprovechado este vacío para tratar de ganar cuota de mercado, recibiendo un fuerte respaldo de los inversores del país asiático. Entre ellas destaca Moore Threads Technology, fabricante líder chino de chips de IA, que se disparó un 425% en su debut en la Bolsa de Shanghái a principios de diciembre. La firma captó 8.000 millones de yuanes (unos 972 millones de euros) en la segunda mayor salida a Bolsa del año en la China Continental, por detrás de la oferta pública de venta (OPV) de Huadian New Energy Group.