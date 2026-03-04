Juan Bautista Mahiques: un fiscal con lazos políticos reemplaza a Cúneo Libarona como ministro de Justicia argentino

La renuncia del mediático abogado penalista se esperaba desde hacía meses. Mahiques estuvo vinculado con el macrismo y participó en un polémico viaje con jueces, políticos y directivos de medios a la Patagonia en 2022

Mariano Cúneo Libarona presentó este miércoles su renuncia como ministro de Justicia del Gobierno de Javier Milei. El famoso abogado penalista será reemplazado por el hasta ahora jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, de familia judicial y aceitados lazos políticos. Se trata de un relevo esperado, porque Cúneo Libarona había anunciado varias veces su salida, pero muy relevante de cara a la segunda mitad del mandato de Milei. El presidente prepara nuevas reformas institucionales y la oposición apuesta por judicializar leyes recién aprobadas, como la reforma laboral. Queda pendiente, además, la asignatura de completar el máximo tribunal, que arrastra dos vacantes que el Gobierno no pudo completar el año pasado por falta de respaldo legislativo.

Cúneo Libarona renunció por motivos personales tras haber amagado con hacerlo varias veces antes, una de ellas en vísperas de las elecciones legislativas de medio término. A sus 65 años, busca retomar su actividad profesional como abogado penalista. Es uno de los más conocidos de Argentina por haber defendido a empresarios, políticos y celebridades. Milei lo buscó para encabezar el Ministerio de Justicia por su perfil combativo y durante sus poco más de dos años en el cargo acompañó las batallas judiciales del Gobierno e impulsó iniciativas para modificar el sistema penal.

Mahiques, un fiscal cercano al Pro —el principal socio legislativo del Gobierno—, agradeció el nombramiento a través de las redes sociales, con el compromiso de tomar medidas para agilizar y modernizar el Poder Judicial. “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”, destacó Mahiques en X. Como segundo tendrá a Santiago Viola, un hombre de confianza de Karina Milei, que acrecienta todavía más su poder dentro del Gobierno que encabeza su hermano.

Mahiques, de 43 años, ya tiene experiencia política. En 2015, el Gobierno de Mauricio Macri lo nombró representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. En 2019, año en que el peronismo regresó al poder, Mahiques pasó a ser fiscal general de Buenos Aires pese al rechazo de quienes cuestionaban su independencia.

La carrera del nuevo ministro de Justicia atravesó un momento complicado en 2022, cuando su nombre apareció entre los participantes de un polémico viaje con todos los gastos pagados a Lago Escondido, en la Patagonia argentina. En la comitiva había también directivos del Grupo Clarín, políticos, un exagente de los servicios de inteligencia y jueces, entre ellos su padre, Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación.

Mahiques y su familia son también cercanos a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), hoy en guerra abierta con Milei. El año pasado, aceptó ser el vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino, pero renunció al cabo de pocos días, cuando la AFA comenzó a quedar bajo la lupa judicial. Su padre, Carlos Mahiques, debía ser uno de los jueces que analizara la causa que investiga la propiedad de una lujosa finca en la periferia norte de Buenos Aires, atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggiano. Mahiques se apartó después de que el diario La Nación revelase que había celebrado en esa mansión su último cumpleaños.