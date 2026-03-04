El secretario del Tesoro de EE UU: “Los españoles ponen en riesgo la vida de los estadounidenses”

La Casa Blanca ha expresado su descontento con la postura del Gobierno español de no colaborar en el ataque militar a Irán. “Es inaceptable que este fin de semana España fuera muy poco cooperativa en lo referido a las bases estadounidenses y sobre qué podíamos hacer con nuestros aviones mientras ejecutábamos la operación Furia Épica”, ha señalado este miércoles el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante una entrevista en el canal de noticias CNBC, quien ha acusado a “los españoles de poner en riesgo la vida de los estadounidenses”.

Las palabras de Bessent se producen tras la amenaza lanzada este martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar todos los lazos comerciales con España después de que La Moncloa condenara la guerra en Irán e impidiera usar las bases militares conjuntas para apoyar el bombardeo en Teherán. “De hecho, le dije a Scott [Bessent, secretario del Tesoro] que cortara todas las relaciones con España”, dijo durante la reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz en la Casa Blanca.

Trump calificó a España como un socio “terrible” e incluso la amenazó con un embargo comercial. Recordó que fue el único país de la OTAN que se opuso a elevar al gasto militar del 2% al 5% del PIB. “España ha dicho que no podemos utilizar sus bases, y eso es un poco... Podríamos utilizar sus bases si quisiéramos. Podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. No tenemos por qué hacerlo. Pero se mostraron hostiles, así que les dije que no queríamos hacerlo. España no tiene absolutamente nada que nos interese, salvo su gente, que es estupenda. Tienen gente estupenda, pero no tienen un gran liderazgo”, agregó el mandatario visiblemente molesto con la posición del presidente español.

El presidente español, Pedro Sánchez, se resiste a que Washington utilice las bases militares operadas conjuntamente en territorio español para la guerra de Irán. La decisión ha generado recelos en la Casa Blanca y ha soliviantado a los responsables de Washington. “Todo lo que retrase nuestra capacidad para llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y efectiva pone vidas estadounidenses en riesgo. Los españoles están poniendo vidas estadounidenses en peligro”, abundó el funcionario.

Estados Unidos opera conjuntamente con el ejército español las bases de Morón de la Frontera y Rota, en Cádiz. El Gobierno español rechazó durante el pasado fin de semana el permiso para que las fuerzas aéreas estadounidenses utilizaran estas bases para atacar objetivos en Irán. El acuerdo entre ambos países, que data de 1953 y se renueva cada pocos años, permite que España decida sobre el uso del ejército estadounidense en su territorio.

“Frustración justificada”

“La frustración del presidente Trump con el gobierno español está justificada”, ha dicho Bessent este miércoles. “En primer lugar, han sido pésimos actores. Son el único miembro de la OTAN que no cumple con su requisito de la OTAN, es conocido como un gorrón. Así que el gobierno español se está aprovechando intencionadamente del gobierno estadounidense y de todos los demás aliados de la OTAN que han dado un paso al frente”.

El secretario del Tesoro, visiblemente molesto, subrayó la resistencia del Ejecutivo español a elevar el gasto militar desde el 2% hasta el 5% del PIB, una cantidad equivalente a más de 70.000 millones de euros, lo que supondría casi triplicar el dinero destinado a defensa en 2024. El Ejecutivo español argumenta que no necesita aumentar los desembolsos porque es capaz de cumplir con las obligaciones de capacidades asignadas por la Alianza Atlántica con menos recursos. Bessent calificó a España como un “gorrón” por su postura política. “Los españoles no quieren pagar lo que les corresponde y dicen que tienen los Pirineos entre nosotros y Rusia”, manifestó durante la entrevista televisiva. “Bueno, Estados Unidos tiene el océano Atlántico y somos los mayores contribuyentes a la OTAN”, deslizo Bessent, una frase que se interpretó como una amenaza.