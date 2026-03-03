Aceite, jamón, maquinaria y vino: lo que más exporta España a Estados Unidos

Trump carga contra España por no colaborar en el ataque a Irán y amenaza con cortar todo el comercio. España exportó más de 16.700 millones de euros en 2025

La negativa de España a colaborar en el ataque que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el sábado y a permitir el uso de sus bases militares para operaciones logísticas y de soporte ha abierto un nuevo frente de tensión política con Washington. Tanto, que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en la tarde de este martes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que “no quiere tener nada que ver con España” y ha ordenado cortar “todas las negociaciones” con el país europeo, al que considera un aliado “terrible”. “Vamos a cortar todo el comercio con España”, ha añadido, aunque sin precisar ningún tipo de fórmula para ello, más allá de amagar con posibles “embargos”.

En un clima internacional ya enrarecido, la posibilidad de que la discrepancia geopolítica de ambos países derive en represalias comerciales vuelve a situar en el foco a los sectores españoles más expuestos al mercado estadounidense, aunque también a los del resto de Europa.

España exportó 16.716 millones a Estados Unidos en 2025, un 8% menos comparado con el año previo, e importó 30.174 millones, un 7% más, lo que llevó a ensanchar el déficit comercial hasta los 13.458,4 millones de euros. Solo le supera el saldo negativo con China, de 42.278 millones el ejercicio pasado. A nivel monetario, en el capítulo de las exportaciones destacaron la maquinaria y aparatos eléctricos, con casi 4.000 millones de euros, mientras que en las importaciones un tercio correspondió a productos energéticos. Los otros bienes importados con más peso fueron los productos farmacéuticos y maquinaria de diversa índole.

El margen legal para castigar únicamente a España por esta vía es sin embargo muy estrecho, dado que cualquier arancel o penalización a bienes específicamente españoles afectaría también al conjunto de la Unión Europea, que negocia y sufre en bloque cualquier medida de esta naturaleza. Sin embargo, Washington podría optar por gravámenes selectivos sobre categorías concretas de bienes donde el peso español sea especialmente visible o donde el impacto político resulte más inmediato. En ese escenario, el sector agroalimentario volvería a situarse en primera línea.

España, en términos generales, no tiene un intercambio comercial intenso con Washington, puesto que solo el 4,3% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, pero hay sectores más expuestos que otros, como el del aceite de oliva o el de la maquinaria y los aparatos eléctricos.

El mercado norteamericano absorbe el 50% del consumo mundial del aceite de oliva fuera de la UE y hay competidores extracomunitarios que podrían ocupar el vacío que, eventualmente, pueda dejar España. Es el caso de Túnez, que además se ve beneficiado por la anulación de los aranceles recíprocos dictada por el Supremo estadounidense. En este caso, eso sí, no solo el aceite español se vería perjudicado, ya que la medida también salpicaría a Italia, Grecia y otros socios comunitarios con peso en el sector. En 2025, según los últimos oficiales, España exportó a Estados Unidos 970 millones de euros en aceites de todo tipo.

Estados Unidos también es un mercado estratégico para el vino español, tanto por el precio de venta como por volumen, siendo el principal destino de los espumosos made in Spain. En ese caso también hay competencia fuera de la UE, por ejemplo productores latinoamericanos como Argentina y Chile. Y, de nuevo, un arancel afectaría a otros países como Italia y Francia. Lo mismo ocurriría con los productos cárnicos curados como el jamón ibérico, aunque en este caso el impacto se sentiría únicamente en España.

Más allá del campo, la exposición es también significativa en el ámbito industrial. Estados Unidos absorbe una parte relevante de las exportaciones españolas de maquinaria, bienes de equipo y material eléctrico, partidas que en conjunto superan los 4.000 millones de euros anuales. De hecho, algunos de estos segmentos fueron de los que mejor comportamiento mostraron en 2025, con crecimientos de dos dígitos, según datos recientes de la Cámara de Comercio. En máquinas y aparatos mecánicos, el país exportó a Estados Unidos unos 2.600 millones, mientras que la partida de los materiales eléctricos llegó a 1.765 millones. También tuvieron un peso notable los productos cerámicos (590 millones) y las manufacturas de piedra y yeso (335 millones).

Precisamente por su dinamismo y por el valor añadido que incorporan, todos estos productos podrían convertirse en un instrumento de presión eficaz si la Administración estadounidense buscara un impacto económico tangible. A ello se sumarían componentes de automoción, fundición de hierro o acero, que ya registraron retrocesos significativos en los últimos ejercicios y que se verían aún más tensionados con nuevas barreras. En el grupo de posibles señalados también estaría el sector farmacéutico, con 1.265 millones en exportaciones.

No es la primera vez que la Casa Blanca utiliza el comercio como herramienta de presión diplomática, y aunque España no negocia sola —la política comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea—, el precedente de conflictos anteriores pone en alerta a ciertos sectores que pueden ser más sensibles a los drásticos vaivenes del trumpismo. Ya sucedió el verano pasado, cuando Trump cargó duramente contra España por no llevar su gasto militar hasta el 5% del PIB y aseguró que el país pagaría “el doble” por la vía del comercio.