ChatGPT incluirá anuncios “en las próximas semanas” y anuncia un nuevo plan de pago

OpenAI probará publicidad para los usuarios de las versiones gratuitas y presenta Go, que irá libre de anuncios desde los 20 dólares al mes

“En el futuro nadie puede prometer nada al 100%, pero la idea actual no es convertir ChatGPT en una plataforma llena de anuncios”, dice ChatGPT cuando se le pregunta si va a tener anuncios, contradiciendo la noticia que ha dado la compañía responsable de este chatbot: sí va a tener anuncios.

OpenAI lo ha contado en su web, aunque de una manera algo enrevesada: “Nuestro enfoque en materia de anuncios”, se titula la nota, en la que explica que la idea es que la publicidad arranque en “las próximas semanas” para sus usuarios gratuitos. Comenzará por EE UU y después “se expandirá globalmente”, aunque no ha concretado fechas.

Los anuncios aparecerán para usuarios registrados en la versión gratuita de ChatGPT, así como en su nivel Go, que también fue anunciado el viernes y cuesta 8 dólares en EE UU y 9,99 euros al mes en España. El nivel Go permite a los usuarios enviar más mensajes y generar más imágenes que la versión gratuita, pero ese el nivel básico incluirá publicidad. OpenAI asegura que los usuarios de sus suscripciones Plus (20 dólares al mes, pero 23 euros) y Pro (200, pero 229 euros) no verán publicidad.

La empresa ha asegurado que los anuncios no influirán en las respuestas de ChatGPT y que todos aparecerán en cajas separadas y “claramente etiquetadas” directamente debajo de la respuesta del chatbot. Por ejemplo, si un usuario pide ayuda a ChatGPT para planificar un viaje a Nueva York, seguirá recibiendo una respuesta estándar, pero podría ver también un anuncio de un hotel en la zona.

“La gente confía en ChatGPT para muchas tareas importantes y personales, así que a medida que introducimos anuncios, es crucial que preservemos lo que hace valioso a ChatGPT en primer lugar”, escribe Fidji Simo, CEO de aplicaciones de OpenAI, en la entrada de blog que anuncia la publicidad. “Eso significa que necesitas confiar en que las respuestas de ChatGPT están impulsadas por lo que es objetivamente útil, nunca por la publicidad”.

Privacidad del usuario

No está claro de qué manera va a funcionar este nuevo modelo. En la misma nota, OpenAI asegura que “no venderá datos de usuarios ni expondrá conversaciones con ChatGPT” a los anunciantes. Esto significa, dice, que los clientes no podrán ver información sobre la edad, ubicación o intereses de un usuario. “Mantenemos tus conversaciones con ChatGPT privadas frente a los anunciantes y nunca les vendemos tus datos”, asegura la nota. Y agrega: “Siempre ofreceremos una forma de no ver anuncios en ChatGPT, lo que incluye un nivel de pago sin anuncios”.

Un portavoz de OpenAI ha explicado a Wired que la compañía permitirá a los anunciantes ver métricas agregadas de rendimiento publicitario, como cuántas veces se mostró un anuncio en ChatGPT o cuántos usuarios hicieron clic en él.

Para determinar qué anuncios mostrar, OpenAI dice que emparejará los temas de conversación con anuncios relevantes. Algunos datos de personalización del usuario pueden usarse en ese proceso, dijo el portavoz, pero la compañía indica que “los usuarios pueden desactivar los datos utilizados para publicidad sin desactivar otras funciones de personalización de ChatGPT”. La nota agrega: “Tú decides cómo se utilizan tus datos. Puedes desactivar la personalización y borrar los datos que se usan para los anuncios en cualquier momento”.

El portavoz se negó a detallar exactamente qué datos recopilará OpenAI de los usuarios para servir anuncios valiosos, pero ChatGPT ya recopila muchos otros datos para mejorar las respuestas del chatbot. Los usuarios pueden pedir a la IA que recuerde rasgos personales —como aficiones, restricciones dietéticas y otras preferencias— para adaptar las respuestas, y OpenAI ha expandido las funciones de memoria del producto durante el último año para que ChatGPT pueda recordar conversaciones previas en sus respuestas.

Un anuncio de una salsa picante en una consulta sobre ideas de cenas para una fiesta.

OpenAI señala que hay circunstancias en las que los anuncios nunca deberían aparecer en ChatGPT, como conversaciones sobre temas sensibles o regulados como salud, salud mental o política. La empresa también dice que no servirá anuncios a usuarios si cree que son menores de 18 años, ya sea porque el usuario lo indicó, o porque un modelo de predicción de edad que la compañía planea lanzar “pronto” los determinó como menores.

OpenAI planea compartir más sobre cómo las empresas pueden anunciarse dentro de ChatGPT “en las próximas semanas”. Simo sugiere en su entrada de blog que la compañía está explorando experiencias publicitarias más interactivas dentro de ChatGPT.

“Las interfaces conversacionales crean posibilidades para que las personas vayan más allá de mensajes estáticos y enlaces”, dijo Simo. “Por ejemplo, pronto podrías ver un anuncio y poder hacer directamente las preguntas que necesitas para tomar una decisión de compra”.

La introducción de anuncios en ChatGPT ha parecido inevitable durante mucho tiempo. El chatbot ha crecido rápidamente hasta convertirse en uno de los productos de consumo más grandes de internet, con más de 800 millones de usuarios activos semanales, la mayoría de los cuales no paga ni un euro. Las plataformas de consumo masivas en internet, como Google, comenzaron a construir negocios publicitarios masivos cuando alcanzaron esta escala.

Y OpenAI necesitaba ingresos. La compañía tiene diez años de vida y ha recaudado aproximadamente 64.000 millones de dólares de inversores sin modelo de negocio claro. La competencia de rivales como Google Gemini o Copilot de Microsoft solo ha aumentado la presión sobre OpenAI para monetizar la audiencia masiva de ChatGPT.

Sin embargo, el CEO de OpenAI, Sam Altman, ha expresado previamente reservas sobre introducir anuncios en ChatGPT, afirmando en entrevistas que hacerlo podría erosionar la confianza de los usuarios y definiéndolos como “un último recurso”.

“Aprenderemos de los comentarios y perfeccionaremos cómo aparecen los anuncios con el tiempo, pero nuestro compromiso de poner a los usuarios primero y mantener la confianza no cambiará”, concluye OpenAI en la nota.