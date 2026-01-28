Musk sube a 42.000 millones el objetivo de la salida a Bolsa de SpaceX, aspirante a ser la mayor de la historia

La transacción tendría lugar en el mes de junio y el hombre más rico del mundo ya cuenta con los grandes bancos de inversión de EE UU

Elon Musk sigue avanzando en el proceso de la salida a Bolsa de SpaceX, su start-up del negocio de servicios espaciales. La operación tendría lugar en el mes de junio, con el objetivo de captar cerca de 50.000 millones de dólares (cerca de 42.000 millones de euros, al cambio actual), según Financial Times. El objetivo previo apuntaba a una recaudación de fondos con la OPV de 30.000 millones (unos 25.000 millones de euros).

Con este volumen, SpaceX protagonizaría la mayor salida a Bolsa de la historia, por delante del debut de la petrolera saudí Aramco, que captó 29.000 millones de dólares en 2019.

De igual forma, la start-up alcanzaría una valoración de 1,5 billones de dólares, con lo que entraría a formar parte del top 10 de mayores compañías del mundo por capitalización bursátil, en línea con Broadcom, que capitaliza algo menos de 1,6 billones, y por delante de Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos dirigido por el propio Elon Musk, que capitaliza algo más de 1,4 billones.

En el mercado se especula con que Musk ha propuesto que la operación coincida con una extraña conjunción planetaria de Júpiter y Venus, que tendrá lugar el 8 y 9 de junio, mientras que otra razón para apuntar a ese mes es su cumpleaños el 28 de junio.

En cualquier caso, el director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, ha mantenido conversaciones con inversores privados desde mediados del pasado mes de diciembre para explorar el calendario de la histórica transacción.

En su operación, Musk, el hombre más rico del mundo, con una fortuna personal próxima a los 700.000 millones de dólares, va a contar con la gran banca de inversión de EE UU: Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Morgan Stanley, según publicó Financial Times.

En su reciente comparecencia en el foro de Davos, Musk defendió los avances de SpaceX, tanto en el negocio de acceso a internet vía satélite de la filial Starlink, como en el de los lanzamientos de cohetes espaciales, de la que su compañía es clara dominadora. Entre otros argumentos, el magnate afirmó que el objetivo de la compañía es avanzar en la tecnología de cohetes para “extender la vida más allá de la Tierra y llegar a la Luna, Marte y otros sistemas solares”.

Además, Musk destacó los avances de los nuevos motores y vehículos espaciales, así como el aumento de la capacidad y el objetivo para este mismo año de reutilización total de cohetes.

En los mercados privados hay una fuerte demanda por parte de los inversores de acciones de SpaceX, al igual que de compañías como OpenAI y Anthropic, que también están preparando multimillonarias rondas de inversión, con el objetivo final de salir a Bolsa.

Musk ya ha obtenido el respaldo inversor para otras de sus operaciones. El magnate, que recibió el respaldo de los accionistas de Tesla a su bonus de casi un billón de dólares como CEO de la compañía, cerró también una ronda de financiación de su start-up xAI, competidora de OpenAI, por un importe de 20.000 millones de dólares, por encima del objetivo inicial de 15.000 millones. En la transacción participaron grupos como Cisco y Nvidia, cuyo CEO, Jensen Huang, siempre ha alabado los proyectos de Musk, junto a firmas como Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, y Baron Capital, además de dos firmas de países del golfo Pérsico como Qatar Investment Authority y MGX