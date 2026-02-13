Nuria Roca defiende a Juan del Val de la polémica de Rosa Belmonte en ‘El hormiguero’: “Se está cometiendo una enorme injusticia”

La presentadora asegura en un vídeo en redes sociales que nunca ha presenciado una actitud machista de su marido, quien ha recibido críticas al estar presente en el momento en el que se vertió un polémico comentario contra Sarah Santaolalla

Nuria Roca, colaboradora de El hormiguero y pareja desde hace 28 años de otro de los tertulianos del programa, Juan del Val, ha salido en defensa de su marido lanzando un vídeo en redes sociales. La presentadora hace referencia en él al polémico comentario de Rosa Belmonte hacia Sarah Santaolalla, por el que reciente ganador del premio Planeta, quien formaba parte en ese momento de la mesa de debate del programa de Pablo Motos, también ha recibido críticas.

Del Val estaba presente en la noche del martes en El hormiguero cuando su compañera de mesa Rosa Belmonte, periodista de ABC, se refirió a Santaolalla como “¿esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?“. La risa del escritor tras escuchar esa referencia ha sido interpretada y criticada por muchos usuarios de redes sociales, que lo han considerado como un comportamiento machista que aprobaba esas palabras.

Roca define este comentario en el vídeo que ha lanzado este jueves en Instagram como “una aberración y una humillación por la que hay que pedir perdón, algo que estaba fuera de lugar y que en el momento en el que estamos hace que retrocedamos en todo lo que hemos avanzado”. Pero la valenciana también ha puntualizado que la risa de su marido durante ese momento no significaba que estuviera apoyando la reacción de Belmonte.

“Creo que se está cometiendo una enorme injusticia. Cuando Rosa hace el comentario fuera de lugar, Juan está en el mismo plano y sonríe, pero no de manera cómplice, sonríe de manera incómoda. Él es consciente de lo que está sucediendo y, en ese momento, él piensa que no quiere dejar en mal lugar a Rosa, que no quiere que se cree un cisma en la tertulia y que pase lo más rápido posible. Se entiende como algo cómplice por parte de Juan y se aprovecha a la mínima para todos los que le tienen muchísimas ganas verter todo el odio contra él”, lamenta la presentadora.

“El que es víctima de un acoso es víctima independientemente de lo que piensa. Ahí somos tremendamente injustos porque solo vemos el acoso cuando afecta a alguien de nuestro lado”, prosigue en esta grabación. “Jamás he visto una actitud machista por su parte. Él me ha hecho que sea mucho más feminista de lo que ya era”, afirma Roca, quien tiene tres hijos con De Val.

Sarah Santaolalla ha acusado al programa de Pablo Motos de ejercer “violencia desde un plató” por su físico. El Instituto de las Mujeres ha enviado una carta a Atresmedia al hilo las declaraciones de Rosa Belmonte. Como resultado, tanto la tertuliana como Pablo Motos se han disculpado, aunque sin nombrar en ningún momento a Santaolalla. “Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes”, ha explicado Belmonte en sus redes sociales. “Nos esforzaremos por que no vuelva a suceder”, ha dicho el comunicador.