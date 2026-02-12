Pablo Motos se disculpa por el chiste machista contra Sarah Santaolalla en ‘El hormiguero’: “Nos esforzaremos por que no vuelva a suceder”

Este miércoles, Pablo Motos hizo algo atípico en El hormiguero y comenzó su programa respondiendo a una de las polémicas que ese día se habían formado en internet y por la que pidió disculpas. El día anterior, la columnista de ABC Rosa Belmonte había calificado, sin nombrarla, a la tertuliana Sarah Santaolalla de “mitad tonta y la mitad tetas“ en la mesa de debate del programa de Antena 3, y tras la protesta de la aludida y otros organismos públicos, uno de los espacios con más audiencia de la televisión quiso zanjar el tema: ”Ese no es nuestro estilo", claudicó Motos.

Pablo Motos lo hizo antes incluso de recibir a la invitada (Ana Millán este miércoles), y sin mencionar por nombre en ningún momento a la colaboradora de numerosos espacios de debate de TVE y Cuatro: “Antes de empezar el programa, me vais a permitir que pida perdón por un comentario desafortunado que hizo ayer Rosa Belmonte en la tertulia. A veces pasa que, con la velocidad del directo, a la vez que estás diciendo algo, estás pensando que no deberías haberlo dicho, pero eso no quita que metimos la pata”, se justificaba.

Fue la propia Santaolla la que este miércoles acusó a El hormiguero de darle un trato machista, mientras comentaban sus declaraciones sobre Felipe González, después de que este dijera que iba a votar en blanco: “El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rio ante esta violencia que se ejerció desde un plató“, criticó: “Anoche en un programa ‘familiar’ fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. (...) No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas”.

“He visto a una tertuliana decir que Felipe González era un traidor”, decía sorprendido Motos en el programa nocturno de Antena 3 sobre las declaraciones de Santaolla en el programa de Cuatro En boca de todos. “¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?“, bromeaba Rosa Belmonte en la tertulia de política del espacio de entretenimiento, haciendo referencia a un chiste de la serie La maravillosa Sra. Maisel, y para la incomodidad y risas nerviosas del resto de la mesa. Motos respondía que no se acordaba del nombre de la aludida, a lo que seguía el silencio de Juan del Val y el aviso de Rubén Amón: “Rosa, se va a viralizar, lo sabes”.

Motos, un día después, quiso zanjar esta polémica asegurando que “como ni es el estilo de Rosa, ni del programa”, quería pedir sus “más sinceras disculpas”: “Gracias por entendernos, nos esforzaremos por que no vuelva a suceder”. La propia Belmonte también pidió perdón en X, aunque indirectamente y sin aludir a la periodista, manteniendo la tónica de su jefe: “Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención”.

El tema, además, había saltado de las redes a los organismos públicos. El Instituto de las Mujeres, organismo público adscrito al Ministerio de Igualdad, remitió una carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS y dirigida al director general de Atresmedia, José Antonio Antón, para “compartir el malestar de la ciudadanía” por los comentarios de Belmonte “que normalizan el desprecio hacia las mujeres y que buscan quebrantar su participación pública y silenciarlas”. El organismo recuerda varias leyes en las que se apremia a la igualdad en los medios de comunicación y apela al grupo a cumplirlas, dado que, en caso contrario, avisan de que llevarán el caso al organismo supervisor, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. “Atribuir la citada frase a la serie no exime de responsabilidad, tanto a la colaboradora como a la dirección del programa, al recurrir y sostener mensajes con un alto grado de sexismo, que atentan contra la imagen y la dignidad de las mujeres”, apuntaban y aludían también a otras acusaciones de machismo al que antes se había enfrentado El hormiguero y Pablo Motos.