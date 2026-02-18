Las fotos de Pablo Alborán con Juan Sesma que confirmarían su relación: “Gracias a mi novio por sacar las velas”

El modelo navarro ha compartido en Instagram imágenes de la celebración de su cumpleaños en las que aparece en actitud cariñosa con el cantante, que ha respondido a su mensaje con un corazón

Pablo Alborán (Málaga, 36 años) siempre ha sido muy reservado con su vida privada y suele limitar sus declaraciones públicas casi exclusivamente a su carrera musical —y actoral, desde que debutó recientemente en la serie de Netflix Respira—. Sin embargo, durante su visita a La Revuelta del pasado lunes, el cantante se mostró más abierto y despreocupado de lo habitual. “¿Qué mejora con el tiempo en una relación?”, le planteó el presentador, David Broncano, en un momento de la entrevista. Y, sin dar nombres ni detalles concretos de su situación sentimental, el cantautor presentó su alegato a favor de las relaciones duraderas. “Al principio está muy guay la pasión y todo ese rollo. Ponerte guapo, ponerte bien y coquetear”, empezó a contar. “Pero ese grado de confianza con el que puedes estar tirado con el pijama, los dos cocinando... tirarte un pedo...”, bromeó con Broncano. “Creo que todo eso es muy tierno”, defendió. Comparado con visitas anteriores del cantautor, también se mostró inusualmente satisfecho al enfrentarse a la clásica pregunta del programa de TVE sobre el número de relaciones sexuales en el último mes: “Muy bien. De hecho, he venido aquí para decirte que muy bien, en vez de: ‘Uy, me hago pajas a dos manos”.

Sin ser explícito, el malagueño pareció transmitir que está felizmente en pareja. Y dos días después, una publicación de Instagram ha servido para que se publiquen numerosos titulares sobre la identidad de ese novio. Medios y seguidores del cantante apuntan al modelo navarro Juan Sesma, que este martes compartió una recopilación de imágenes de la celebración de su 27º cumpleaños, incluida una foto en la que Alborán y él salen mirándose cariñosamente a los ojos, otras dos en las que se agarran sonrientes y una más en la que el músico sonríe en un segundo plano mientras Sesma alza un postre con velas. “Gracias a mis padres por coger el coche para venir a Madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme, gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a la distancia que levantan la sonrisa al cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00″, ha escrito el modelo junto a las fotos.

Las sospechas de que ese “novio” al que se refiere Sesma en su escrito es Pablo Alborán han aumentado al comprobar que el cantante de Saturno ha comentado dicha publicación con un emoticono de un corazón. “Al finnnnn”, celebraba un usuario en respuesta al comentario del artista, dando por hecha la confirmación de su relación. “Felicidades”, ha escrito otra.

Además, tanto Alborán como Sesma han publicado este martes en sus respectivos perfiles de Instagram imágenes similares del concierto de Nathy Peluso en Madrid y, para demostrar todavía más el grado de cotidianidad que les une, en las stories del modelo también hay una foto paseando a Terral, el labrador retriever de Pablo Alborán.

De confirmarse oficialmente la relación, esta sería la primera pareja conocida de Pablo Alborán. Según contó en el programa de Broncano, sus romances siempre se acaban antes del cuarto aniversario. “Dicen que hay una maldición de los tres años. Lo dicen mucho. Las cinco relaciones que he tenido se han acabado a los tres años”, confesó.

El músico siempre ha mantenido su vida sentimental en privado y, más allá de confesar en 2020 ante sus seguidores de Instagram que es homosexual, nunca ha revelado públicamente la identidad de ninguna de sus parejas. “Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual, ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido”, se sinceró entonces. En una reciente entrevista con ICON, Alborán defendía su decisión de proteger a su entorno de los focos: “Nunca he hablado de mi vida privada, de con quién me acuesto o con quién no. Creo que es importante, precisamente, mostrarle a la gente que eso no supone un cambio en mi vida. Ni lo supondrá”.