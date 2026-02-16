Maya Hawke, hija de Uma Thurman e Ethan Hawke, se casa en San Valentín arropada por sus padres y el elenco de ‘Stranger Things’

La actriz y cantante sorprendió el sábado a sus seguidores caminando por las calles de Nueva York con un vestido de novia y del brazo de su padre. Además de sus compañeros de la popular serie de Netflix, hubo otros rostros conocidos, como el actor Samuel John Nivola

Maya Hawke (Nueva York, 27 años) ha elegido ni más ni menos que el día de los enamorados para darse el “sí, quiero”. La hija de los actores Ethan Hawke y Uma Thurman —divorciados desde 2005—, actriz ella también, sorprendió este sábado 14 de febrero a sus seguidores caminando por las calles de Nueva York con un vestido de novia y del brazo de su padre, como si se tratase de la escena de un rodaje. Pero no lo era; la intérprete celebró este sábado, día de San Valentín, su boda con Christian Lee Hudson, un cantante y compositor estadounidense de indie folk, en la iglesia de St. George.

Hawke saltó a la fama con su papel de Robin en la exitosa serie Stranger Things y su padre, el actor de El club de los poetas muertos (1989), ha reconocido en entrevistas que incluso en las calles ahora la reconocen más a ella que a él. Además de sus progenitores, con los que se ve a la intérprete momentos antes de la boda en unas imágenes publicadas por la revista Hello!, a la ceremonia asistieron también sus compañeros de la serie de Netflix, entre ellos Finn Wolfhard, Gaten Mataraqzzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joey Keery.

La fiesta se trasladó al club privado The Players en Gramercy Park, una zona residencial exclusiva con edificios de apartamentos de lujo en Manhattan. Entre los invitados destacó la madre de la novia, que lució un vestido color celeste y que también acudió acompañada del hermano menor de Maya, Levon Roan Thurman Hawke, de 24 años, fruto del matrimonio entre los actores que estuvieron casados de 1998 a 2005. A la boda también acudió Samuel John Nivola, el actor de la tercera temporada de The White Lotus, y su novia, la actriz Iris Apatow.

En abril de 2025, la pareja hizo su primera aparición pública en la alfombra roja del estreno de la obra John Proctor Is the Villain, donde Hawke acudió al teatro Booth de Nueva York junto a otros miembros de Stranger Things, en apoyo a Sadie Sink. Y más tarde en ese mismo mes, la actriz fue fotografiada por las calles de Manhattan luciendo un anillo de diamantes mientras hablaba por teléfono. Ella conoció a su ya esposo mientras grababa música en 2023 —también es cantante y compositora—. Se hicieron amigos cuando Hudson abrió el concierto de Phoebe Bridgers en su gira en 2022-2023 y después participó como productor en el último álbum de Hawke en 2024: Chaos Angel. En el mismo año, ella también lo ayudó a él con la composición de algunas de las canciones de su álbum Paradise Pop. 10. En junio de 2024, en una entrevista en el programa Zach Sang Show, Hawke habló del proceso de su disco y de su novio: “Es increíble. No puedo recomendar lo suficiente salir con tus amigos. Es lo mejor. Realmente te conocen como una persona que tiene sentimientos… no solo como una hoja en blanco sobre la que proyectar su imagen de la novia perfecta”.

Maya Hawke, según ha contado en entrevistas en el pasado, no siempre quiso dedicarse al mundo del entretenimiento, a pesar de pertenecer a una familia de estrellas. Sin embargo, ahora está teniendo una carrera muy exitosa y desde que ingresó en el universo de Stranger Things se ha convertido en un rostro cada vez más popular. Comenzó su carrera como modelo y estudiando actuación en la prestigiosa escuela de arte Juilliard, pero la dejó cuando le ofrecieron en 2017 el papel de Jo March en la primera adaptación televisiva de Mujercitas, la miniserie de BBC One. En 2019 llegó a la gran pantalla con la película Once Upon a Time in Hollywood y a principios de 2026 se viralizó con su papel de Robin en la última temporada de Stranger Things.