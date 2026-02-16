El cruce de versiones sobre el asesinato a tiros de tres personas en un bar indigna a Puebla

Cuatro personas han sido detenidas por el ataque armado en la Sala de Despecho. La fiscalía dice que la agresión fue dirigida y planeada hace un mes pero una primera hipótesis sugería una rencilla entre el crimen organizado

La madrugada del pasado 14 de febrero terminó en tragedia en Puebla. Una balacera registrada en el bar Sala de Despecho, en la exclusiva zona de Angelópolis, en la capital del Estado, ocasionó la muerte de tres personas y cuatro heridos. El episodio ha indignado y mantiene en incertidumbre a la población por el cruce de versiones de las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y del Ministerio Público. Una primera hipótesis de la SSP sugería que el ataque armado fue resultado de una rencilla entre el crimen organizado. Sin embargo, las pesquisas de la Fiscalía de ese Estado ahora plantean que la agresión fue planificada contra una de las víctimas con un mes de anticipación.

De acuerdo con los primeros informes de la SSP, el ataque se produjo a las dos de la mañana del 14 de febrero, cuando cuatro personas, al salir del bar, se disponían a abordar una camioneta Mercedes Benz, color blanco, y fueron atacados con al menos 20 disparos. En el lugar perdieron la vida Giselle N, de 33 años, con impactos en la cabeza y el hombro, Joaquín N, de 34, herido en la cabeza y el cuello, así como Emmanuel N, de 28, por disparos en la cabeza y hombro. Enrique N, un cuarto tripulante, sobrevivió a la agresión y se encuentra estable.

Cuatro hombres, Gabriel N, Héctor Hugo N, Edwin N y Brayan N, quienes presuntamente perpetraron la balacera, fueron detenidos un par de horas después tras un operativo de la SSP que incluyó el uso de drones, cámaras de vigilancia y de un helicóptero.

Testigos en la zona han afirmado que, sin mediar palabra o previa interacción, los agresores abrieron fuego contra las víctimas en el exterior del establecimiento, a pesar de que en el sitio había una considerable cantidad de jóvenes. El Gobierno de Puebla confirmó que, además de los tres fallecidos, tres más resultaron lesionados por impactos de arma de fuego y que se encuentran estables de salud.

A la mañana siguiente, Francisco Sánchez González, titular de la SSP, junto con autoridades municipales, dio a conocer que el homicidio fue planeado con al menos un mes de anticipación. Esto debido al hallazgo de una vivienda cercana al bar, con videovigilancia, que los detenidos habrían rentado para observar el movimiento y la dinámica alrededor de la Sala de Despecho. En la conferencia de prensa no trascendió el motivo por el cual se produjo el ataque contra los cuatro tripulantes.

“Eso es lo que tenemos ahorita. Lo importante es determinar el autor intelectual y los motivos. Es algo que es muy difícil de prevenir porque es algo muy detallado, muy preparado”, afirmó el titular de la SSP.

Sin embargo, medios locales han especulado, sin una confirmación oficial por parte de las autoridades estatales, sobre el motivo del ataque. En algunas versiones señalan que la agresión fue planificada contra Joaquín N, mientras que otras han apuntado a Enrique N como el objetivo.

En diversas publicaciones en la red social X se ha señalado a autoridades estatales por presuntamente generar publicaciones de bots (cuentas automatizadas) y de personas reales para impulsar la narrativa de un ajuste de cuentas entre el crimen organizado como la causa de la balacera en el bar. Asimismo, han denunciado que estas publicaciones destacan la respuesta y el accionar en materia de seguridad de la Administración poblana.

Familiares de las víctimas, que se dieron cita este domingo alrededor de la Sala de Despecho para exigir justicia y rendir homenaje a su memoria, han afirmado que sus allegados no eran traficantes. “Qué cómodo decir que están de traficantes. ¿Y por qué no los agarraron antes si tanto sabían?”, reprochó una amiga de la familia de una de las víctimas a un medio local.

Un audio de la madre de uno de los asistentes al establecimiento, que ha sido difundido en redes sociales, cuestiona que se haya tratado de un ataque directo, como han señalado las autoridades. La mujer sugiere que pudo haber sido una ráfaga indiscriminada por cobro de piso al bar. “La verdad, está horrible la situación”, dice en el audio la mujer, cuyo hijo se llama Alfredo. “No creo que haya sido un ajuste de cuentas, ni que estos chicos estuvieran en cosas delictivas porque dice Alfredo: ‘Mamá, o sea, estábamos todos en una mesa, ahora sí que disfrutando, y se van mis amigos antes y les pasa esto”.

Otra versión, recogida por medios locales de acuerdo con los cadeneros de la zona y personal a cargo de las áreas de estacionamiento, es que se habría tratado de un ataque directo, pero al auto equivocado, de modelo similar. Por su parte, la Universidad Iberoamericana de Puebla lamentó la muerte de Gisele N, una de sus egresadas de la carrera de Psicología, e hizo un llamado a las autoridades para resolver el crimen.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, ha afirmado este lunes que la detención de los presuntos responsables del ataque armado permitirá avanzar en el esclarecimiento de los hechos, por lo que pidió esperar el resultado de las investigaciones que realizan la SSP y la Fiscalía de ese Estado. “Dejemos que se hagan las investigaciones correspondientes para poder aclarar estos hechos y tener muy claro cuál fue el móvil. Todo lo que se diga antes es especulación”.