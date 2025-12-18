Un policía resulta herido en una balacera desatada en el centro de Ciudad de México
El ataque contra los agentes deja al menos cuatro detenidos
Un policía ha resultado herido este jueves durante una balacera desatada a unos metros del Ángel de la Independencia, en pleno corazón de Ciudad de México. El incidente ha dejado a cuatro personas detenidas, según ha informado el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez. El agente ya ha sido trasladado a un hospital y las autoridades continúan con el operativo en la calle Río Ebro, en la colonia Juárez.
El altercado ha comenzado durante un operativo de la Secretaría de Seguridad capitalina para combatir la extorsión –uno de los quebraderos de cabeza de las autoridades capitalinas– en la céntrica colonia de la Alcaldía Cuauhtémoc. Fue el momento en el que una persona comenzó la balacera contra los agentes. “Al repeler la agresión, un oficial resultó lesionado”, concreta la dependencia en un comunicado.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Un policía resulta herido en una balacera desatada en el centro de Ciudad de México
Casi el 90% de la redacción de la televisión valenciana À Punt suspende la gestión de la dirección de Informativos
Los demócratas difunden nuevas fotos de Epstein con Noam Chomsky y Bill Gates
Muere una turista al ser arrastrada por una ola en la costa de Baiona mientras hacía fotos desde las rocas
Lo más visto
- La Fiscalía detiene a María Pedraza, exfuncionaria que participó en la red de corrupción de García Luna
- Sheinbaum insta a la ONU a actuar en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos para “evitar un derramamiento de sangre”
- Sheinbaum coloca a México como un nuevo actor en el conflicto entre Venezuela y EE UU
- Sheinbaum asegura que Alex Tonatiuh Márquez colaboró para desmantelar la red de huachichol fiscal de la Marina
- Estados Unidos y México unen fuerzas contra los ataques criminales de drones en la frontera