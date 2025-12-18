Ir al contenido
México
COLONIA JUÁREZ

Un policía resulta herido en una balacera desatada en el centro de Ciudad de México

El ataque contra los agentes deja al menos cuatro detenidos

Rodrigo Soriano
Rodrigo Soriano
México -
Un policía ha resultado herido este jueves durante una balacera desatada a unos metros del Ángel de la Independencia, en pleno corazón de Ciudad de México. El incidente ha dejado a cuatro personas detenidas, según ha informado el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez. El agente ya ha sido trasladado a un hospital y las autoridades continúan con el operativo en la calle Río Ebro, en la colonia Juárez.

El altercado ha comenzado durante un operativo de la Secretaría de Seguridad capitalina para combatir la extorsión –uno de los quebraderos de cabeza de las autoridades capitalinas– en la céntrica colonia de la Alcaldía Cuauhtémoc. Fue el momento en el que una persona comenzó la balacera contra los agentes. “Al repeler la agresión, un oficial resultó lesionado”, concreta la dependencia en un comunicado.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]

Sobre la firma

Rodrigo Soriano
Rodrigo Soriano
Es periodista de EL PAÍS en la redacción de Ciudad de México. Estudió Periodismo en la Universidad de Valencia y es máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.
