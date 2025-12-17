Ir al contenido
El Gobierno cerca al grupo criminal de extorsionadores limoneros los Blancos de Troya en Michoacán

El Gabinete de Seguridad detiene a tres integrantes de la célula delictiva que manejaba drones y explosivos para intimidar a agricultores

Micaela Varela
Micaela Varela
México -
Los Blancos de Troya, el grupo criminal que reina en la zona centro de Michoacán, ha recibido un duro golpe a su cúpula. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha anunciado este martes que han sido detenidos tres integrantes de la célula, dedicados a operar drones y explosivos en Apatzingán, Michoacán, para poder ejercer su poder sobre los agricultores de limón y mantener las cuotas de extorsión al campo. Estas capturas son el último punto que se anota el Gobierno contra los grupos delictivos después de la crisis de seguridad que levantó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder de los productores limoneros, Bernardo Bravo.

Harfuch ha celebrado en sus redes sociales el operativo de seguridad en el que han participado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Marina, y la policía y fiscalía estatal de Michoacán. Los detenidos están vinculados a “una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a extorsiones contra productores de limón” en la región de Apatzingán, el municipio donde Bravo había organizado a los agricultores para denunciar la presión del crimen organizado. En los campos de la zona, disputados por los grupos criminales y el Cartel Jalisco Nueva Generación, los vecinos habían señalado que las mafias locales colocaban minas explosivas que se han cobrado víctimas entre los habitantes civiles. El grupo también está siendo investigado por delitos de secuestro y extorsión.

Entre los detenidos está Juan Ramón Zepeda Ayala, de 35 años, alias Chaparro. Las líneas de investigación de las autoridades apuntan a que Zepeda es el encargado de resguardar y suministrar el armamento para Los Blancos de Troya. Además, es el líder de una célula del grupo que se dedica al manejo y colocación de drones y explosivos en las inmediaciones del municipio Cenobio Moreno. Los otros dos detenidos son Juan Manuel Salas Vázquez de 32 años y José de Jesús González Ureña de 30 años, alias Chuy.

Los Blancos de Troya, una célula heredera de Los Caballeros Templarios que con la llegada del CJNG decidieron convertirse en aliados de los criminales más fuertes, están relacionados con la muerte de Bravo y Manzo en Michoacán. Su líder, Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo o El Curoco (por la tradición de criar gallos de pelea de su familia), está en la mira Estados Unidos por traficar fentanilo y cocaína. Ofrecen hasta cinco millones de dólares por información para capturarle. En el último año, su grupo criminal ha sufrido varios golpes, como la detención de uno de sus operadores principales, Gerardo Valencia Barajas, alias La Silla, en Cenobio Moreno el pasado febrero o la captura en julio de Cirilo Sepúlveda Arellano, conocido como El Capi. Ahora el cerco se estrecha sobre ellos después del despliegue de seguridad tras el asesinato del alcalde y el productor limonero.

Sobre la firma

Micaela Varela
Micaela Varela
Es periodista de EL PAÍS en Ciudad de México. Nacida en Argentina y criada en Valencia, España. Graduada en la carrera de Periodismo en la Universitat Jaume I y máster de Periodismo en EL PAÍS. Escribe sobre derechos humanos, sociedad y cultura.
