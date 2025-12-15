Sheinbaum, sobre el triunfo de la ultraderecha en Chile: “Es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado sobre el triunfo de la extrema derecha en las elecciones de Chile con la victoria de José Antonio Kast y el panorama de los movimientos de izquierda latinoamericanos. “Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina y por qué se dan estas circunstancias”, ha señalado este lunes desde su conferencia de prensa matutina. La mandataria, quien ha felicitado al futuro presidente chileno en redes sociales, ha asegurado que un giro desde un gobierno progresista como el de Boric a uno conservador no ocurrirá en México. “Aquí hay unidad, y a veces cuando no hay unidad en los movimientos, se genera esta disminución del apoyo”, ha indicado sobre el caso chileno, que debe “analizarse” para comprender cómo se ha llegado a ese resultado electoral.

La victoria de Kast, abogado de 59 años y líder del Partido Republicano, con un 58,1% de los votos frente al 41,8% de su contrincante, la comunista Jeannette Jara, ha fracturado todavía más el avance de los movimientos progresistas en la región. México, bastión de la ola progresista en América Latina desde 2018 con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Sheinbaum, es uno de los principales países que vigila con preocupación y recelo el avance de la ultraderecha en sus vecinos. Por ello, la presidenta ha hecho un llamado a estudiar lo que ha ocurrido en Chile.

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, este lunes. Mario Guzmán (EFE)

“Evidentemente, nosotros queremos que haya más gobiernos más cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile, fue una votación democrática, fue el pueblo quien eligió quien quiere que lo gobierne”, ha señalado. Poco después de que se anunciaran los resultados con Kast como claro ganador, Sheinbaum no tardó en felicitar en sus redes sociales primero “al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática” y después a Kast por su victoria. “Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, ha escrito para finalizar el escueto mensaje.

Con todo, Sheinbaum ha querido disipar que el giro chileno hacia la ultraderecha se pueda contagiar en unas elecciones en México. La presidenta ha enumerado que entre las causas por las que no teme ese escenario está el apoyo popular que tiene su Gobierno, por los resultados en disminución de la pobreza que han dado las políticas de Morena y porque su movimiento goza de unidad. “Aquí no, siempre buscamos la unidad de nuestro movimiento y da resultados”, ha zanjado.