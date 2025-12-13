México llega a un acuerdo con EE UU y empezará a entregar desde el lunes el agua que reclamaba Trump
La Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia que ambos países han pactado el envío gradual de 249 millones de metros cúbicos de agua a su vecino del norte hasta el 31 de enero pendientes del Tratado de Aguas
México ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para cubrir el déficit de entrega de agua, días después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 5% si no se cumplía el Tratado de Aguas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha difundido este viernes un comunicado conjunto con Estados Unidos en el que anuncia el envío gradual de 249 millones de metros cúbicos de agua, la cantidad que el presidente reclamaba a su vecino del sur antes de final de año. Los envíos comenzarán el lunes y el plazo para completar lo acordado se extiende hasta el 31 de enero.
En el comunicado, México admite el déficit con Estados Unidos, donde empresarios agrícolas, el gobernador de Texas y el propio presidente reclaman un pendiente de más de 986 millones de metros cúbicos. “Se ha revisado una serie de acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior, de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944″, ha informado la SRE.
Ambos países han llegado a un acuerdo tras revisar el tratado y seguirán negociando para finalizar un nuevo plan antes del próximo 31 de enero. El compromiso llega tras múltiples avisos del mandatario republicano, que llegó a publicar en su red social que México estaba “robando” el agua a los agricultores de Texas.
El Gobierno de Sheinbaum había declarado en abril que le era imposible cumplir el tratado, que obliga a México a dar a su vecino 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo, que divide ambos países. Las razones eran la sequía en Estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que afectaba a los agricultores y ganaderos.
Al otro lado de la frontera, las quejas en el sector eran las mismas. Unas protestas que fueron escalando desde los pequeños campos de Texas hasta la mismísima Casa Blanca. “Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados ni perjudique a nuestros agricultores texanos. [...] Seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla”, escribía Trump en Truth Social en abril.
La Administración de Sheinbaum se compromete a comenzar a saldar esta deuda de agua a partir del próximo lunes. A la vez, los campesinos mexicanos llevan meses de reclamos, incluso cercando el Congreso, por la Ley de Aguas propuesta por la presidenta y aprobada el pasado 4 de diciembre.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Junqueras exige al PSOE compromisos y hechos contra los casos de corrupción y acoso sexual
Muere el actor Peter Greene, intérprete de ‘Pulp Fiction’, a los 60 años
Dilemas cuando compartes Lotería de Navidad: ¿Vale con escribir el nombre de quién pagó el décimo? ¿Se puede escribir en él?
Análisis de ajedrez | El indio de quien no se habla
Lo más visto
- Las autoridades desmantelan 96 tomas de huachicol dentro de Ciudad de México en los últimos seis años
- El Comandante Teto, El Abuelo y la guerra contra el Mencho: más de una década del polvorín de Coahuayana
- La Fiscalía acusa de uso ilícito de atribuciones a María Amparo Casar, una analista crítica del Gobierno
- Gloria Trevi habla sobre la demanda de 180 millones de dólares a TV Azteca: “Solo quiero que me dejen en paz”
- México confirma su primer caso de influenza A H3N2 subclado K conocida como ‘supergripe’