México llega a un acuerdo con EE UU y empezará a entregar desde el lunes el agua que reclamaba Trump

La Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia que ambos países han pactado el envío gradual de 249 millones de metros cúbicos de agua a su vecino del norte hasta el 31 de enero pendientes del Tratado de Aguas

México ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para cubrir el déficit de entrega de agua, días después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 5% si no se cumplía el Tratado de Aguas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha difundido este viernes un comunicado conjunto con Estados Unidos en el que anuncia el envío gradual de 249 millones de metros cúbicos de agua, la cantidad que el presidente reclamaba a su vecino del sur antes de final de año. Los envíos comenzarán el lunes y el plazo para completar lo acordado se extiende hasta el 31 de enero.

En el comunicado, México admite el déficit con Estados Unidos, donde empresarios agrícolas, el gobernador de Texas y el propio presidente reclaman un pendiente de más de 986 millones de metros cúbicos. “Se ha revisado una serie de acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior, de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944″, ha informado la SRE.

Ambos países han llegado a un acuerdo tras revisar el tratado y seguirán negociando para finalizar un nuevo plan antes del próximo 31 de enero. El compromiso llega tras múltiples avisos del mandatario republicano, que llegó a publicar en su red social que México estaba “robando” el agua a los agricultores de Texas.

El Gobierno de Sheinbaum había declarado en abril que le era imposible cumplir el tratado, que obliga a México a dar a su vecino 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo, que divide ambos países. Las razones eran la sequía en Estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que afectaba a los agricultores y ganaderos.

Al otro lado de la frontera, las quejas en el sector eran las mismas. Unas protestas que fueron escalando desde los pequeños campos de Texas hasta la mismísima Casa Blanca. “Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados ni perjudique a nuestros agricultores texanos. [...] Seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla”, escribía Trump en Truth Social en abril.

La Administración de Sheinbaum se compromete a comenzar a saldar esta deuda de agua a partir del próximo lunes. A la vez, los campesinos mexicanos llevan meses de reclamos, incluso cercando el Congreso, por la Ley de Aguas propuesta por la presidenta y aprobada el pasado 4 de diciembre.