Petróleos de Venezuela denuncia un “ataque cibernético” en contra la compañía

La compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) denunció que la compañía sufrió “un ataque cibernético” en su cerebro operativo, con el que se buscaba colapsar su funcionamiento rutinario. La compañía ha afirmado en un comunicado que neutralizó la operación. PDVSA calificó como “deleznable”el ataque y responsabilizó a Estados Unidos de estar detrás de la maniobra. Agregó además que “no es la primera vez” que el país, “aliado con sectores apátridas extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las Navidades al pueblo venezolano”.

La agresión cibernética contra la red, que gestiona los datos de exportación e importación en el principal terminal de crudo del país, se registró este sábado y seguía fuera de servicio el lunes, según Bloomberg. La interrupción retrasó cargas programadas y obligó a aplicar medidas de contingencia en toda la compañía.

La compañía, por su parte, asegura que el ataque se neutralizó “gracias a la pericia del talento humano de PDVSA” que hizo posible que las áreas operativas de la empresa no se vieran afectadas, si bien sí se produjeron daños en zonas administrativas. “Se mantiene la continuidad operativa de la industria mediante la implantación de protocolos seguros”, afirmó la compañía.

El Gobierno de Nicolás Maduro acusó de nuevo a los Estados Unidos de maniobrar y agredir al país “por la vía de la fuerza y la piratería”, con el objetivo de “hacerse con el petróleo venezolano”.

La Administración de Donald Trump no se ha hecho responsable del incidente, aunque sí es evidente que, en los últimos días, ha tenido lugar una secuencia de medidas punitivas por parte de Washington, aparentemente destinadas a presionar a al chavismo. Hace pocos días, Estados Unidos informó de que las fuerzas militares desplegadas en el Caribe habían tomado militarmente y sacado de circulación a un carguero que circulaba “en negro”, sin bandera, en alta mar, y que llevaba crudo venezolano. Se especula que este puede ser el primero de varios operativos similares.

El panorama aeronáutico del país sigue suspendido: las medidas de presión militar anunciadas por Trump han hecho que la mayoría de las aerolíneas internacionales que operan en el país suspenden temporalmente sus vuelos, dejando varadas, además, a centenares de familias que tenían planes de ir o regresar a Venezuela en las fiestas navideñas. El Gobierno de Maduro ha reaccionado irritado, penalizando a aquellas aerolíneas que han decidido replegarse, y buscando apuradamente ayuda de algunos países aliados, como Turquía, que ha anunciado la reanudación de los vuelos de Turkish Airlines al país.