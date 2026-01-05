La Administración Trump envía unos 2.000 agentes federales a las Ciudades Gemelas de Minnesota

La Administración de Donald Trump ha ordenado el despliegue de 2.000 agentes federales en el área de las Twin Cities (Saint Paul y Minneapolis), en el Estado de Minnesota, para investigar el fraude relacionado con los programas de cuidado infantil y la comunidad somalí. Así lo han asegurado a las cadenas CBS y CNN oficiales próximos a la operación que prefieren mantener el anonimato.

Los agentes pertenecen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargado de las detenciones y deportaciones del Gobierno de Trump, y a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el brazo de investigación de la agencia encargado de combatir los delitos transnacionales, según los funcionarios.

El plan convierte a Minnesota en el primer Estado donde se intensifican las operaciones migratorias este año, después de que el año pasado, la cruzada antiinmigración de la Administración se centrara en otras ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Charleston, Los Ángeles y Washington D. C.

Las mismas fuentes avanzaron que es probable que el jefe de la Patrulla Fronteriza (CBP) Gregory Bovino, que lideró las operaciones anteriores, dirija el despliegue. Bovino destacó por autorizar un uso excesivo de fuerza en las redadas y por utilizar métodos agresivos como el gas lacrimógeno en sus operaciones contra las protestas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denunció que los hoteles Hilton iniciaron una campaña contra los agentes al cancelar las reservas y no permitir su estancia en los establecimientos de la cadena. Cuando los agentes intentaron reservar habitaciones utilizando correos electrónicos y tarifas oficiales del gobierno, Hilton Hotels CANCELÓ maliciosamente sus reservas. “Esto es INACEPTABLE. ¿Por qué Hilton Hotels se pone del lado de asesinos y violadores para socavar e impedir deliberadamente que las fuerzas del orden del DHS cumplan con su misión de hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación?”, publicó en la red social X.

El hotel canceló las reservas con el siguiente mensaje: “Hemos encontrado información sobre trabajo de inmigración conectado con su nombre y cancelaremos su reserva”. En otro mensaje explicaba que “no se permite que ningún agente del ICE o inmigración se aloje en nuestro establecimiento”.

El envío masivo de agentes sucede al escándalo surgido por la investigación de un fraude en las guarderías de Minnesota que supuestamente involucra a la comunidad somalí del Estado, contra la que Trump ha lanzado acusaciones racistas en numerosas ocasiones.

El desvío de los fondos que debían financiar las guarderías ha propiciado que el gobernador del Estado, Tim Walz, anunciara hoy su renuncia a presentarse a la reelección. El que fuera candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, ha anunciado que no buscará un tercer mandato menos de cuatro meses después de presentar su campaña para repetir en el cargo. Walz declaró el lunes que la atención negativa y los ataques republicanos han contribuido a un “año extraordinariamente difícil para nuestro Estado”, lo que le imposibilita ejercer plenamente sus funciones como gobernador y, al mismo tiempo, ser candidato a la reelección.

“Cada minuto que dedico a defender mis propios intereses políticos es un minuto que no puedo dedicar a defender al pueblo de Minnesota de los criminales que se aprovechan de nuestra generosidad y de los cínicos que quieren explotar nuestras diferencias”, dijo Walz en el capitolio estatal. “Por lo tanto, he decidido retirarme de la contienda y dejaré que otros se ocupen de las elecciones, mientras yo me concentro en el trabajo que tengo por delante durante el próximo año”.

Walz no mencionó explícitamente el impacto de un video viral de un influencer de la extrema derecha que afirmaba haber descubierto un fraude generalizado en guarderías administradas por residentes somalíes en Minneapolis. La Administración Trump citó el video en su decisión de recortar los fondos federales, y el creador del video, Nick Shirley, se atribuyó el mérito de la decisión del gobernador. “ACABÉ CON TIM WALZ”, publicó Shirley el lunes en las redes sociales.

Veterano militar, defensor de los sindicatos y exprofesor y entrenador de secundaria, Walz contribuyó a implementar una ambiciosa agenda demócrata en su Estado, que incluyó amplias protecciones para el derecho al aborto y generosas ayudas para las familias. La candidata demócrata a la presidencia en los comicios de 2024, Kamala Harris, eligió a Walz como su compañero de fórmula en las elecciones.