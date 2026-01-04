El ministro de Defensa de Venezuela confirma que Estados Unidos mató a parte del equipo de seguridad de Maduro

El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladímir Padrino, ha afirmado que Estados Unidos mató a parte de los custodios personales del presidente Nicolás Maduro durante la operación que terminó este sábado con su captura en Caracas. El militar ha leído un comunicado de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en las que acusan al Gobierno de Donald Trump de “asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes”.

Padrino no ha proporcionado una cifra exacta de víctimas. Según el diario The New York Times, que cita a un alto cargo venezolano al que mantiene en el anonimato, el número de víctimas mortales de la intervención del ejército estadounidense asciende a 80, entre civiles y personal de las fuerzas de seguridad

En una declaración televisada este domingo, Padrino ha dicho además que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Acompañó su mensaje con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordena al Poder Ejecutivo a asumir el poder por 90 días, mientras se evalúa la situación institucional del país.

Flanqueado por el Alto Mando Militar en cadena nacional de radio y televisión, Padrino condenó lo que consideró “el cobarde secuestro” perpetrado contra Maduro, al que llamó en todo momento “el presidente constitucional del país”, y Cilia Flores, su esposa. “Exigimos la liberación inmediata de nuestro comandante en jefe”, expresó Padrino, añadiendo que Maduro es “el genuino líder constitucional de todos los venezolanos”. El ministro expresó el pleno respaldo de la institución armada al decreto de Conmoción Interior posterior al ataque estadounidense, puesto en vigor el sábado por Rodríguez.

Luego de hacer un nuevo llamado a “la perfecta unión cívico-militar-popular-policial”, el ministro exhortó a sus compañeros de armas a mantenerse en estado de alerta y sobre el terreno, en este contexto de amenazas y agresiones políticas. “Tenemos que integrar a los elementos del poder nacional en esta misión de enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate”. Al mismo tiempo, Padrino López invitó a la ciudadanía a continuar con sus actividades ordinarias, en el marco de la legalidad, afirmando que el norte fundamental de las FANB es mantener la paz y la gobernabilidad en el país.

El pronunciamiento de Padrino sugiere, de nuevo, que, pese a la captura de Maduro y Flores, el cuerpo revolucionario chavista —que tiene en las FANB su columna vertebral—, no presenta fisuras apreciables. Y que los argumentos, valores, demandas e intereses del liderazgo democrático venezolano no tienen ninguna relevancia en la vida interna del mundo castrense.