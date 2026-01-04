El decisivo papel del topo de la CIA para “localizar” y capturar a Maduro en Venezuela

La agencia de espías logró infiltrar a un agente en el Gobierno venezolano para conseguir información precisa sobre los movimientos y el paradero del líder chavista

La mayor operación militar de Estados Unidos en América Latina desde la invasión de Panamá, hace 36 años, contó con la participación de 150 diferentes tipos de aviones, los Delta Force —una unidad de élite para ejecutar operaciones especiales— y varias agencias de inteligencia. Pero la misión militar no hubiera podido salir adelante sin la información proporcionada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con agentes infiltrados en Venezuela desde el pasado verano.

La información proporcionada por la agencia de espías resultó decisiva para localizar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en la habitación donde dormían en una instalación militar cerca de Caracas. La operación parecía sacada de una mezcla entre una serie de espías y una película de acción. Un equipo de la Delta Force capturó al matrimonio antes de que pudieran alcanzar una habitación segura, especialmente blindada, para protegerse de este tipo de intrusiones. Tras su captura, Maduro fue trasladado a Nueva York para ser juzgado por delitos de narcoterrorismo, según la acusación publicada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Un pequeño equipo de la CIA viajó en agosto de forma encubierta a Caracas, donde empezó a tejer contactos hasta encontrar un informante dentro del Gobierno de Maduro, según el relato difundido por The New York Times y la cadena CNN. Los agentes de campo lograron un preciado activo que operaba dentro del Gobierno venezolano y facilitó información para rastrear los movimientos y la ubicación de Maduro antes de su captura.

Pocas semanas antes de que el equipo de espías fuera desplazado a Venezuela, Bondi anunció que elevaría hasta los 50 millones de dólares (42,6 millones de euros) la recompensa por proporcionar información que condujera a la detención de Maduro. La fiscal general lo había acusado de colaborar con organizaciones delictivas como el Tren de Aragua venezolano o el Cartel de Sinaloa mexicano para introducir drogas en Estados Unidos. “Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza contra nuestra seguridad nacional”, dijo.

A la postre, la recompensa de los 50 millones de dólares fue decisiva. Exfuncionarios aseguran a The New York Times que la agencia recibió ayuda a cambio de la recompensa que Washington ofreció por información que condujera a la captura de Maduro.

Los agentes de la CIA en Venezuela se apresuraron a establecer patrones, ubicaciones frecuentes y movimientos precisos del líder venezolano. Gracias a la fuente infiltrada en el Gobierno, lograron recopilar preciosos datos sobre el estilo de vida de Maduro y su entorno y cómo era su guardia pretoriana, formada por guardaespaldas cubanos.

La información de la CIA ayudó a anticipar dónde dormiría el sábado. La información fue esencial para “localizar” y situar a Maduro durante la Operación Resolución Absoluta, según detalló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su rueda de prensa este sábado para informar sobre la intervención militar.

El equipo de la agencia de inteligencia descubrió “cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus mascotas”, según los detalles proporcionados por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE UU.

La revelación de que un equipo de la CIA estaba en Venezuela no ha sido una sorpresa. A finales del verano, Trump autorizó a la agencia a realizar operaciones encubiertas en suelo de Venezuela como medida de presión en su supuesta lucha contra el narcotráfico. La Casa Blanca había declarado a Venezuela como un narcoestado y a Maduro como el líder del Cartel de los Soles, una supuesta banda que trafica con cocaína.

Desde septiembre, el ejército de Estados Unidos ha bombardeado lanchas que supuestamente transportaban cargamento de droga. Las bombas han hundido una treintena de embarcaciones que surcaban las aguas del mar Caribe, junto a las costas de Venezuela, y el océano Pacífico, cerca de Colombia. En esas operaciones en el extranjero, ejecutadas sin autorización judicial ni aval del Congreso estadounidense, han resultado asesinadas unas 110 personas.

La presencia de la CIA en Venezuela fue patente cuando Trump confirmó un ataque con drones en un muelle de carga en territorio de Venezuela, en lo que ha sido la primera intervención sobre el terreno en esta campaña de presión sobre el país caribeño que ha terminado con la destitución de su presidente. Pocos días después, a finales de diciembre, se supo que el ataque estuvo coordinado por la CIA.

Los agentes encubiertos informaron de que la instalación junto a la costa servía para almacenar los alijos de droga del cartel Tren de Aragua, calificado por las autoridades estadounidenses como una banda narcoterrorista. El muelle también servía como punto de carga para que las embarcaciones transportaran la cocaína a otros puntos.

El director de la CIA, John Ratcliffe, aseguró hace unos meses, durante su discurso de confirmación al frente de la agencia de espías más famosa del mundo, que lideraría una organización más agresiva, dispuesta a realizar operaciones encubiertas para recopilar información y promover la política estadounidense, según recuerda The New York Times.