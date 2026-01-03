Los Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro

Estados Unidos ha lanzado esta madrugada un ataque sorpresa sobre territorio de Venezuela. El presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, y su mujer han sido capturados, según ha anunciado el propio mandatario estadounidense, Donald Trump. Funcionarios de la Administración estadounidense confirmaron a la cadena CBS News que la operación fue realizada por la Delta Force, la principal unidad de misiones especiales del país, pero no especificaron el lugar de la detención de Maduro, ni a dónde fue trasladado. Tampoco aportaron detalles sobre el desarrollo de la operación.

La Delta Force es oficialmente conocida como el Primer Destacamento Operacional de las Fuerzas Especiales Delta. Es un grupo militar de operaciones especiales encargado de misiones de alto riesgo, como la lucha antiterrorista, el rescate de rehenes y la captura o eliminación de objetivos de alto valor para EE UU. La unidad opera bajo estricto secreto, y sus misiones rara vez son reconocidas públicamente por las autoridades.

El imaginario popular los ha asociado con un grupo de héroes despiadados debido a sus apariciones en numerosas producciones cinematográficas de Hollywood. Chuck Norris protagonizó la película de acción The Delta Force en 1986, cuando la unidad tenía menos de una década de existencia. También se han editado populares videojuegos sobre supuestas misiones de este grupo militar.

Esta unidad de élite tiene una larga experiencia en las operaciones militares que Estados Unidos ha llevado a cabo en Irak durante las últimas décadas. Enviada al país por primera vez en 1991 y de nuevo en 2003, ha regresado de forma ocasional para operaciones específicas, según The Washington Post. La irrupción de Al Qaeda en Irak llevó a la unidad a su campaña más larga y duradera en el país.

La Delta Force se constituyó en 1979 como equipo de rescate y respuesta del ejército estadounidense al aumento de incidentes terroristas internacionales. Una de las primeras misiones de la unidad fue la Operación Garra de Águila, la extracción de rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Irán en 1980. A pesar de que en aquella ocasión no tuvo éxito, la operación ha sido llevada al cine por varios directores. Destaca la película Argo, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, o Desert One, dirigida por Barbara Kopple. La Delta Force también participó en la llamada batalla de Mogadiscio (Somalia) en 1993, una operación contada en la película Black Hawk derribado.

La unidad de élite fue, además, la encargada de la captura del dictador iraquí Sadam Husein. El grupo militar también ha trabajado en operaciones en Latinoamérica, como la búsqueda del narcotraficante colombiano Pablo Escobar y del dictador panameño Manuel Noriega. Delta participó asimismo sin éxito en una misión en Siria en julio de 2014 para intentar rescatar a los estadounidenses cautivos del Estado Islámico.

En un extenso artículo sobre el papel de esta fuerza especial, el diario estadounidense explicaba hace unos años que la existencia de la Fuerza Delta, aunque clasificada, es un secreto a voces. Los soldados que han pasado por la unidad formada en Fort Bragg, en el Estado de Carolina del Norte, apenas dejan rastro de su paso por el grupo. Las pocas memorias publicadas por soldados que han participado describen un entrenamiento que convierte a soldados en “operadores” capaces de trabajar con poca planificación previa tanto en zonas de combate activo como en el caos de posguerra, a veces irrumpiendo en los complejos con perros de ataque ladrando y disparando, y a veces pasando totalmente desapercibidos. La Delta Force es una de las unidades de élite mejor entrenadas del mundo y también participó en la misión que mató al exlíder del Estado Islámico Abubaker al Bagdadi en 2019. Los Delta Force tuvieron un papel protagonista en la campaña contra el Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés).

Además, suelen responsabilizarse de operaciones contra objetivos de alto perfil considerados críticos para la seguridad nacional de Estados Unidos. El ejército cuenta con otras unidades de élite como el Equipo SEAL, que lideró la operación para acabar con la vida de Osama Bin Laden en Pakistán en 2011, y que en ocasiones ha eclipsado a la Delta Force.