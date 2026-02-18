Un alcalde de Murcia acusa a un concejal con cáncer de utilizar políticamente la enfermedad: “Su actitud es una vergüenza”

El pleno municipal del pasado 12 de febrero en el municipio de San Javier (Región de Murcia, 36.500 habitantes) ha trascendido no por los acuerdos que se alcanzaron en él, sino por la polémica expulsión del concejal de Podemos, Matías Cantabella, tras un encontronazo con la concejala de Turismo de la localidad, Estíbaliz Masegosa, del PP. El alcalde de este municipio ubicado a orillas del mar Menor, José Miguel Luengo, que además es el secretario general del PP en la Región, lo acusó de utilizar políticamente su enfermedad, un cáncer colorrectal, y ahora ha anunciado una querella contra el partido morado por la reacción en las redes sociales sobre la sesión.

La polémica tuvo lugar hacia el final del pleno, cuando Cantabella planteó a la concejala del PP una pregunta sobre el carnaval de la pedanía de Santiago de la Ribera. En su respuesta, la edil echa en cara al representante morado que no acudiera a una reunión sobre este tema convocada el 8 de octubre, lo que hace estallar al representante de la oposición. “Es asqueroso que use el cáncer. No es la primera vez y no lo voy a consentir”, se le oye decir mientras el alcalde le llama al orden, advirtiéndole de que no tiene la palabra hasta que acaba expulsándolo.

En conversación telefónica con EL PAÍS, Matías Cantabella ha reconocido que actuó de una manera “vehemente” al escuchar la mención a esa reunión, puesto que él mismo había informado en su día a la concejala, a través de mensajes de WhatsApp, de que tenía una cita médica y no podría asistir. Cantabella está en tratamiento por un cáncer colorrectal desde finales de 2024, y durante todo este tiempo ha publicado en sus redes sociales los avatares de la enfermedad y las consecuencias que está teniendo en su vida diaria. Lo hace, dice, para romper tabúes en un tipo de cáncer sobre el que todavía muchos pacientes sienten pudor de hablar, puesto que puede conllevar, por ejemplo y como es su caso, la ostomización.

Ha pasado una semana desde aquel pleno, pero fue este martes cuando el concejal morado vio la grabación de la sesión y comprobó sorprendido que, tras su expulsión, el alcalde continuó hablando sobre su caso. José Miguel Luengo dedica unos tres minutos tras la marcha de Cantabella a argumentar la expulsión. “Voy a hacer un resumen de su utilización del cáncer, en el pleno y en las redes sociales. Su actitud es una vergüenza para todos los enfermos de cáncer y sus familiares”, inicia su discurso, en el que asegura que el concejal de Podemos recurre a este tipo de “pataletas” cuando “se queda sin argumentos”. “Lo he expulsado por montar este número exagerado (…). No puede utilizar la enfermedad, todos tenemos situaciones personales complicadas. Hay que tener más respeto con los enfermos de cáncer y sus familias”, insiste.

Cantabella ha explicado que, cuando vio el vídeo, lo compartió con otros compañeros de partido, dolido por el hecho de que el alcalde continuara hablando de él sin estar ya presente en el pleno y porque lo acusara de utilizar su enfermedad. “Yo no me he erigido en portavoz de los enfermos con cáncer, me he limitado a contar mi experiencia en redes, siempre separada del plano político y agradeciendo la labor de la sanidad pública. Me descoloca que alguien diga que yo soy una vergüenza para los enfermos de cáncer cuando yo solo hablo a título particular”, ha señalado.

Uno de sus compañeros de Podemos, el diputado por Murcia en el Congreso de los Diputados Javier Sánchez Serna, difundió en su cuenta de X el extracto del pleno con un comentario que no ha hecho sino ahondar en la polémica. “No es que tenga un comportamiento indigno, o sea directamente de un hijo de puta, es que como autoridad pública está insultando a todos los enfermos de cáncer del país que también relatan su enfermedad en redes y se tienen que ausentar de sus trabajos”, dice su mensaje.

Ante esas declaraciones, el alcalde de San Javier ha confirmado este miércoles a los medios de comunicación que el PP de la Región de Murcia se va a querellar por injurias contra el diputado morado, al que reclamará 30.000 euros. Si gana el litigio, ha dicho, donará esa cantidad a la Asociación Española Contra el Cáncer en el municipio. La querella no la presentará a título personal, sino a través del partido, porque, según ha argumentado, “al ser un diputado de Podemos, representando a Podemos desde el Congreso de los Diputados, dirigiéndose a mí como alcalde del PP de San Javier y como secretario general del Partido Popular, entiendo que hay un ataque también al PP”.

Cantabella define toda esta polémica como “triste” y lamenta que el PP haya iniciado una “huida hacia delante” en lugar de reflexionar sobre lo que ocurrió en el pleno. “Yo reconozco que estuve vehemente, que debía haber intervenido de otra forma. Pero eso no puede justificar la falta de humanidad del alcalde, que siguiera acusándome sin estar yo ya en el pleno y que insista en que soy una vergüenza o que utilizo el cáncer”, lamenta.