EE UU lanza un “ataque masivo” contra el ISIS en Siria tras el atentado contra sus tropas del fin de semana
Un funcionario de EE UU describe la ofensiva como una respuesta a gran escala
Estados Unidos ha lanzado varios ataques aéreos este viernes contra decenas de objetivos del Estado Islámico en Siria, según dos funcionarios estadounidenses. El presidente Donald Trump había prometido tomar represalias por la muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete el sábado en un atentado en Palmira, cuando un miembro del ISIS atacó un convoy de fuerzas estadounidenses y sirias antes de ser abatido, según el Pentágono. Otros tres soldados estadounidenses resultaron heridos en el ataque.
“Tropas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas del Estado Islámico en Siria. Este ataque masivo se produce tras el del 13 de diciembre contra fuerzas estadounidenses y aliadas”, ha anunciado el Mando Central de Estados Unidos en un breve comunicado.
El ISIS atacó a los militares estadounidenses en el centro de Siria cuando estos participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra el grupo yihadista. En el atentado resultaron heridos otros tres soldados. Trump lamentó “la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria” y afirmó que se había tratado de un “ataque de Estado Islámico contra Estados Unidos y Siria” en “una zona que no está totalmente controlada” por las autoridades sirias.
