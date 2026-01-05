Calendario de días festivos 2026 en México: puentes oficiales y descansos escolares

Este año habrá dos puentes oficiales por feriados trasladados al lunes, fines de semana largos naturales como los del 1 de mayo y Navidad, y un Día de Muertos que ampliará la pausa social y la temporada de viajes

El calendario de días festivos y puentes en México en 2026 volverá a marcar el descanso laboral y escolar en el país. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, dos feriados se trasladarán al lunes, creando fines de semana largos oficiales, mientras que otras fechas obligatorias caerán entre semana o en fin de semana. En la educación básica, los recesos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) —entre ellos los Consejos Técnicos Escolares y el periodo vacacional de Semana Santa— delimitarán los principales bloques de descanso para millones de familias.

Los días festivos oficiales

Enero

El asueto del jueves 1 de enero, por Año Nuevo, abrió el año sin puente formal, pero sí como el cierre natural de las vacaciones de invierno.

Febrero

El primer feriado trasladado será el lunes 2 de febrero, por el aniversario de la Constitución de 1917 (5 de febrero), lo que lo convierte en el primer puente oficial del año: tres días propicios para el descanso o las escapadas cortas dentro del país.

Marzo

El segundo fin de semana largo oficial llegará el lunes 16 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo), una fecha que simbólicamente da paso a la primavera y suele acompañarse de viajes familiares y turismo de naturaleza.

Mayo

El 1 de mayo, Día del Trabajo, caerá en viernes, generando un fin de semana largo natural. Aunque no es un feriado movible, en la práctica muchas empresas y escuelas lo extienden al lunes, lo que lo consolida como uno de los primeros grandes periodos de movilidad del año, antesala del verano.

Septiembre

El 16 de septiembre (miércoles), por la Independencia de México, es descanso obligatorio no trasladable. Al caer a mitad de semana, fragmenta el calendario, pero no la celebración: el feriado patrio impulsa tanto los viajes breves como el consumo local en fondas, plazas, mercados y espectáculos públicos, donde la fiesta se vive con la misma intensidad en el destino que en el barrio.

Noviembre

El lunes 16 de noviembre será el puente más importante del otoño, por el aniversario de la Revolución mexicana (20 de noviembre). Tres días que elevan la ocupación hotelera en destinos templados y cálidos, desde el sur continental hasta los litorales del Pacífico y el Caribe, sin alcanzar los picos de diciembre.

Diciembre

El año cerrará con el 25 de diciembre (viernes), por Navidad, que también formará un fin de semana largo natural, ya inmerso en la temporada vacacional escolar más extensa y uno de los periodos de mayor movilidad aérea y terrestre en el país.

Otras fechas de descanso no oficiales

Aunque no todas son de descanso obligatorio laboral, varias fechas del calendario social impactan la movilidad en el país. El 2 de noviembre, Día de Muertos, caerá en lunes, extendiendo la pausa al fin de semana previo (31 de octubre y 1 de noviembre). Destinos con fuerte tradición ceremonial y festiva —Pátzcuaro, Mixquic, Janitzio, Aguascalientes— recibirán a visitantes atraídos por la combinación de ritual, memoria y estética comunitaria.

La Semana Santa, sin ser feriado oficial en la LFT, será el periodo vacacional más relevante después del invierno. En 2026, el Jueves Santo será el 16 de abril y el Viernes Santo el 17 de abril. En educación básica, la SEP prevé dos semanas sin clases, que suelen abarcar del 13 al 24 de abril, lo que activará el mayor flujo de viajes familiares de la primera mitad del año. En el sector laboral, millones de trabajadores combinarán días personales o descansos contractuales para alargar sus vacaciones.