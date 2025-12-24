Las mejores playas de México con certificado ‘Blue Flag’ por su calidad de agua, servicios y seguridad

Cada año, la organización evalúa diversos criterios para premiar las mejores playas. En el país, Cancún acumula más banderas que certifican la calidad de sus costas

México, con más de 11.000 kilómetros de costa entre el Pacífico y el Caribe, se ha consolidado como uno de los referentes del turismo costero sostenible en América, al menos, según el certificado Blue Flag, un distintivo internacional que reconoce a las mejores playas alrededor del mundo por sus estándares ambientales. Para la temporada 2025-2026, el país ha obtenido la certificación para 80 playas distribuidas en todo el territorio nacional, de Sonora a Quintana Roo.

¿Qué significan las banderas Blue Flag?

Las banderas Blue Flag —otorgadas por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE, por sus siglas en inglés)— ondean solo en aquellas playas que cumplen con criterios evaluados de forma periódica. No basta con tener arena blanca y mar cristalino, el distintivo verifica al menos cuatro factores principales:

La calidad del agua;

Gestión ambiental responsable;

Información y educación ambiental accesible para las personas visitantes;

Seguridad, servicios e instalaciones.

Playas de México con certificado Blue Flag

Cancún (Quintana Roo), el paraíso de las playas limpias

Si hay un nombre que ha destacado por encima del resto es Cancún. El municipio acaparó 49 banderas Blue Flag (7 para playas públicas), una cifra que lo consolida como líder de playas sostenibles en América Latina y como uno de los destinos turísticos mejor posicionados en términos de gestión ambiental costera.

Entre las playas certificadas se encuentran Playa Delfines, célebre por su amplitud y por sus vistas abiertas al Caribe, es quizá la imagen más reconocible del litoral de Cancún. Muy cerca, Playa Chac Mool destaca por ser de acceso libre y ofrecer palapas públicas y diversas actividades acuáticas. Playa Ballenas, en contraste, tiene un ambiente más tranquilo, al igual que Playa Marlin. Playa Coral es reconocida por permitir mascotas. Playa Del Niño y Playa Las Perlas son dos espacios con un enfoque más familiar e ideales para infancias por sus aguas poco profundas.

Playa del Carmen, en el caribe mexicano. Getty Images

Playa del Carmen e Isla Mujeres: el Caribe más allá de Cancún

Quintana Roo no se agota en Cancún. Más al sur, Playa del Carmen suma varias playas con distintivo Blue Flag, entre ellas Punta Esmeralda, por la que se camina por al menos 500 metros de manglares para acceder a la playa; Xcalacoco, con puntos cercanos para hacer esnórquel; Playa 88 y Pelícanos.

En Isla Mujeres, el reconocimiento alcanza a enclaves como Playa Norte y Playa Centro. Sus aguas poco profundas, la arena fina y el ritmo pausado contrastan con la intensidad de otros polos turísticos del Caribe mexicano, ofreciendo una experiencia más relajada y menos masificada.

Playa en Los Cabos, Baja California. Getty Images

Los Cabos (Baja California Sur)

Del otro lado del país, en el Pacífico, Los Cabos se ha convertido en uno de los destinos con mayor número de playas certificadas Blue Flag, con más de veinte reconocimientos. Aquí el paisaje cambia: el mar se encuentra con el desierto y los tonos turquesa se mezclan con formaciones rocosas y arena dorada.

El Chileno es una de las playas más apreciadas de Los Cabos, popular para la práctica del esnórquel gracias a la claridad de sus aguas; Playa Palmilla, con oleaje moderado y servicios completos, resulta ideal para estancias prolongadas, mientras que Bahía Santa María ofrece un entorno más resguardado y tranquilo. A ellas se suman El Corsario y La Gaviota, que conservan un carácter más discreto.

Además de este certificado, el Gobierno de México lanzó en el verano pasado la aplicación Playas Mx, una herramienta digital que permite consultar la calidad del agua de mar en 289 playas del país.