Pemex regresa a la Bolsa Mexicana de Valores con una emisión de deuda por 31.500 millones de pesos

Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo, con un pasivo de más de 84.000 millones de dólares, ha regresado al mercado de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tras un impasse de siete años. Como parte de su estrategia para diversificar su financiamiento y mejorar su perfil de deuda, la paraestatal realizó una emisión por un monto de hasta 31.500 millones de pesos. La colocación, concretada este viernes, se realizó a través de tres series de certificados con tasas fijas y variables, a plazos de cinco, ocho y diez años. “Esta operación confirma el sólido interés del mercado por los instrumentos de las empresas públicas y refleja la confianza de los inversionistas en la estrategia de capitalización y financiamiento del Plan Estratégico 2025-2035”, indicó Hacienda en un comunicado.

En el desglose de la emisión, Hacienda indicó que 9.005 millones de pesos se colocaron a 5,2 años en tasa flotante; 16.999 millones de pesos a 8,5 años en tasa fija nominal y 5.496 millones de pesos se colocaron a 10,5 años tasa fija real. Los recursos serán utilizados para el pago de pasivos financieros con amortización en 2026. “La emisión tuvo una demanda de 63.285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2,5 veces sobre el monto objetivo de 25.000 millones de pesos y dos veces el monto total colocado de 31.500 millones de pesos, lo que permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial”, detalló la dependencia por escrito. Solo este año, Pemex deberá liquidar 18.000 millones de dólares en deuda financiera, el monto más alto al que tendrá que hacer frente esta Administración.

La colocación marca el regreso formal al mercado de deuda en pesos después de siete años de ausencia y forma parte de un programa por hasta 100.000 millones de pesos en emisiones de deuda o su equivalente en unidades de inversión, con vigencia de cinco años. Con esta operación, la paraestatal busca diversificar sus fuentes de financiamiento y aprovechar las condiciones del mercado local para fortalecer su perfil de deuda. La emisión obtuvo la calificación AAA en escala nacional por parte de Moody’s Local y HR Ratings, lo que la hizo elegible para carteras institucionales como afores y aseguradoras. Los agentes colocadores fueron: Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.

El economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex, Víctor Gómez Ayala, comenta que es una operación favorable porque Pemex ajusta su perfil de deuda en dos frentes, tanto en plazo como en moneda. “Diversificar hacia pesos reduce el riesgo cambiario en un balance históricamente dolarizado y permite administrar mejor los vencimientos de la empresa. Con una producción estructuralmente menor que hace una década, la capacidad de generar ingresos en dólares es más limitada, de ahí que reducir el descalce entre ingresos y pasivos no es cosmético, es prudencia operativa”, refiere.

El experto recuerda que buena parte del ajuste financiero a favor de Pemex en los últimos años se hizo trasladando el riesgo al soberano, ya sea a través de transferencias del Gobierno federal, apoyos fiscales, estructuras especiales, recompras o garantías, como fue el caso de las notas precapitalizadas por 12.000 millones de dólares.

Gómez Ayala enfatiza que esta emisión ocurre dentro del balance de Pemex. Eso importa porque mantiene la deuda en la hoja de balance de la empresa y no absorberla íntegramente en el soberano, lo que permite preservar cierta separación institucional y evita que todo el riesgo petrolero se consolide automáticamente en las métricas fiscales del Gobierno.

El especialista añade que, en un entorno reciente de debilidad global del dólar y una mayor tolerancia hacia riesgos de países emergentes, se abre una ventana de liquidez y apetito. “Aunque esta emisión es local y primaria, los precios están alineados con el comportamiento de los diferenciales de deuda de Pemex y el soberano en dólares. En ese sentido, la señal es global. El mercado percibe menos riesgo relativo que hace apenas unos años. Nada de esto implica que los desafíos estructurales de Pemex hayan desaparecido. La empresa sigue enfrentando presiones productivas y financieras relevantes, pero sí implica que, dadas las condiciones actuales, la operación está bien calibrada, mejora el perfil de riesgo, reduce volatilidades cambiarias, evita sobrecargar al soberano y aprovecha una ventana de mercado que no siempre estará abierta. En mercados financieros, el momento importa tanto como la intención y esta vez el momento parece el adecuado”, concluye.

Esta medida forma parte de un plan de rescate para Pemex en el que ha venido trabajando el Gobierno de Sheinbaum desde hace meses. La estrategia pasa por refinanciamientos con otros organismos, la reducción de costos internos y la desaparición de empresas subsidiarias. La Administración de Morena pretende que la paraestatal sea financieramente autosuficiente y deje de requerir apoyos fiscales directos de Hacienda para el pago de su deuda desde 2027. Sin embargo, los expertos en el sector se han mostrado escépticos sobre la viabilidad de esta meta.

Pese a los continuos apoyos del Gobierno federal, que solo el año pasado rozaron los 800.000 millones de pesos, Pemex presenta aún problemas operativos y financieros. El año pasado, la producción de hidrocarburos líquidos cayó un 7%, en comparación con 2024, al producir unos 1,6 millones de barriles diarios. Además, su deuda con proveedores ascendió al tercer trimestre de 2025 a más de 28.000 millones de dólares. Las empresas proveedoras de la petrolera, principalmente en el sureste del país, han acusado recientemente que se encuentran al filo del colapso frente a los numerosos y reiterados impagos de la paraestatal.