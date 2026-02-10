Una explosión en un ducto de Pemex en Oaxaca deja tres fallecidos y seis heridos

El Gobierno del Estado de Oaxaca ha registrado una explosión este martes en Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec. El origen está en un ducto de Pemex que estaba en pleno proceso rutinario de mantenimiento y limpieza interna de las tuberías. La explosión y el incendio se han cobrado la vida de tres personas y hay otras seis heridas, ha informado el Gobierno estatal en un comunicado.

El accidente ha provocado un incendio en el predio donde se ubica la estación de rebombeo. El cuerpo de bomberos local ya ha atendido la zona, que se encuentra en plenas tareas de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo por parte de las autoridades. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos ha informado que las seis personas heridas han sido trasladadas a clínicas particulares para ser evaluadas por un médico.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ha informado del accidente en su perfil de X y ha señalado que ha dado instrucciones para atender el incendio y a los afectados con “todo el apoyo necesario”. “Lamentablemente, tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares”, ha escrito. Por el momento, se desconoce la gravedad de los heridos y la identidad de los fallecidos, aunque medios locales apuntan a que eran los mismos trabajadores de mantenimiento encargados de llevar a cabo la limpieza de las tuberías de la petrolera.

La explosión ha ocurrido cerca de la estación Loma Larga Pemex, a tan solo cinco kilómetros de Chivela. Ese mismo municipio fue testigo de otra tragedia con el descarrilamiento del Tren Interoceánico el pasado 28 de diciembre. El incidente dejó 14 pasajeros muertos y casi un centenar de heridos. Este nuevo accidente llega en un momento de tensión política en Oaxaca, tras la revocación de mandato a la que se ha sometido Jara y que ha obtenido 357.000 votos para demandar el fin de su mandato. El gobernador ha pedido este lunes la renuncia a todo su equipo para estudiar quién se queda y quién se va.