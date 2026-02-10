El gobernador de Oaxaca despide a su Gabinete ante el desgaste de votos de su referéndum

Los más de 357.000 votos que exigieron el fin de su mandato hicieron mella en el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que este lunes ha pedido la renuncia a todo su equipo para estudiar quién se queda y quién se va. Según ha anunciado él mismo, el miércoles 18 de febrero anunciará el relanzamiento de su Administración, con una nueva integración de su gabinete y organismos estatales, y una reorientación de las políticas de gobierno. El ajuste incluirá, según ha dicho, una revisión de aquellas posiciones ocupadas por sus familiares, luego de los señalamientos de nepotismo que afloraron durante la campaña de la consulta de revocación de mandato y que, según opositores locales, fue uno de los principales resortes del voto en su contra.

Salomón Jara fue elegido en 2022 y el pasado 25 de enero se convirtió en el primer gobernador en someterse a la consulta para la revocación a nivel estatal, siguiendo los pasos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Como era previsible, el gobernador oaxaqueño ganó la consulta, con más de 550.000 votos a favor de la opción “que siga en la gubernatura”. Sin embargo, el morenista no esperaba el tsunami de votos exigiendo el fin de su mandato “por pérdida de confianza”, que llegó a un 38% de quienes participaron en el referéndum. Sus opositores se manifestaron en las urnas principalmente en la capital Oaxaca de Juárez, donde más de 36.000 votaron porque su salida y sólo 14.000 por su permanencia, y en los municipios conurbados de Ixtlán de Juárez, Santa Lucía del Camino, Villa de Etla y Santa Cruz Xoxocotlán.

Un día después de la consulta, en la que se registró una participación de casi un millón de votos -una tercera parte de los tres millones de oaxaqueños registrados en el padrón electoral-, Salomón Jara declaró a EL PAÍS que escucharía a quienes pidieron la revocación de su mandato y anunció ajustes para la segunda mitad de su Administración. Este lunes ha confirmado esas intenciones.

“A pesar de que siguen siendo mayoría quienes apoyan la primavera oaxaqueña, de que se reconoce el trabajo y los resultados que hemos alcanzado, son diversas las voces que nos dicen que es necesario hacer cambios y ajustar algunas de nuestras estrategias. Por ello, he estado revisando y evaluando de manera objetiva y crítica todas las secretarías y todos los organismos públicos, todo el gabinete legal y ampliado está sujeto a este escrutinio”, ha dicho Jara, quien afirmó que el relanzamiento no solo implica la sustitución de funcionarios, sino también cambios en políticas, programas y acciones de gobierno.

Según fuentes gubernamentales, Jara ya tiene sobre la mesa las renuncias de los titulares de las 16 secretarías y 32 entidades de la Administración pública estatal. Sin embargo, el diseño del gabinete también depende de los equilibrios entre los liderazgos políticos de las siete regiones de la entidad, cada una de las cuales aportó votos para la revocación de manera diferenciada. Mientras la región de Valles Centrales concentró los votos opositores, en la Sierra Sur, la Costa, el Papaloapan y casi todo el Istmo -salvo el distrito de Tehuantepec- votó masivamente para que siga su mandato.

El PT insiste en que se vaya

La revocatoria en Oaxaca también exhibió la fractura entre Morena y el Partido del Trabajo, siendo los dirigentes estatales de esta última formación los principales promotores del voto en contra de Salomón Jara y quienes denunciaron prácticas como la compra de voto y el acarreo de votantes el día de la jornada electoral. El líder estatal del PT, Benjamín Robles, inició el pasado fin de semana una gira por municipios oaxaqueños, que llama “en defensa de la voluntad popular”, para exigir que Jara deje la gubernatura aunque no se hayan cumplido los supuestos legales para ello: más del 40% de participación ciudadana y una mayoría absoluta a favor de la interrupción del mandato.

“La consulta popular del pasado 25 de enero fue para que el pueblo de Oaxaca definiera si le había perdido la confianza al hoy usurpador Jara o, en su defecto, le permitiría continuar a otros tres años en el Gobierno. Tras dos semanas de la votación, donde la mayoría expresó su repudio, Salomón Jara sigue confundido y cree que es inocente de todo lo que pasó”, ha dicho Robles en entrevista con EL PAÍS.

El líder petista ha insistido en que las irregularidades en la jornada electoral son suficientes para descalificar la consulta y declararla inválida. Su partido seguirá insistiendo, tanto ante la autoridad electoral de Oaxaca como ante instancias federales y, de ser necesario, internacionales. Según Robles, el ajuste de Gobierno será, en realidad, un ajuste de cuentas contra aquellos que no le cumplieron su meta de votos. “Su estrategia es decir: ‘Yo no tengo responsabilidad, la responsabilidad es de funcionarios que no me cumplieron. Se van casi todos, pero yo no, porque soy inocente’. Eso, además de ser un acto de cobardía, es un nuevo insulto al pueblo de Oaxaca”, ha dicho Robles.

El choque Morena-PT en Oaxaca se produce en momentos en los que las dirigencias nacionales de ambos partidos, más la del Partido Verde, se han esforzado en escenificar muestras de unidad de cara a los comicios de 2027. Sin embargo, las diferencias entre los tres partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia siguen aflorando y son claras en el diseño de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum (que se ha detenido precisamente por esas diferencias), y en procesos locales de otros Estados, como las elecciones legislativas de Coahuila en este 2026 y la llamada “Ley Esposa” en San Luis Potosí.