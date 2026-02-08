Las coaliciones partidistas se rompen en Coahuila en el año previo a la gran elección de 2027

Las coaliciones partidistas se han roto en Coahuila, el único Estado que tendrá comicios en México este año y que representa la antesala de la gran elección de 2027, cuando se renovará el mapa político nacional. El Estado norteño, gobernado por el priista Manolo Jiménez Salinas, irá a las urnas el domingo 7 de junio para renovar la Legislatura local. Coahuila es uno de los dos Estados en los que aún gobierna el PRI y, de hecho, es la única de las 32 entidades que jamás ha experimentado la alternancia en la gubernatura. Cuenta con un padrón electoral de 2,5 millones de ciudadanos y, a pesar de que sólo pone en juego sus 25 diputaciones locales, está acaparando la atención de los partidos nacionales, que han roto ahí las alianzas con las que compitieron en 2024.

El PRI solo pudo amarrar un acuerdo con un partido local histórico, la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), pero no con el PAN, que llevó a los hechos el anuncio de su dirigente nacional, Jorge Romero, cuando en octubre pasado puso fin a sus acuerdos con el tricolor. Morena, por su parte, logró una alianza solo con el PT, pero no con el Partido Verde, que irá con candidatos propios a la elección.

La ruptura del PRI-PAN

Coahuila es un bastión histórico del PRI. Fue gobernado por la dinastía de los hermanos Humberto y Rubén Moreira entre 2005 y 2017, y hoy representa la última trinchera de resistencia priista frente al dominio de Morena, con los gobiernos de Miguel Ángel Riquelme (2017-2023) y de Manolo Jiménez, quien está por llegar a la mitad de su mandato.

El PRI es la primera fuerza política estatal. En 2023, ganó la gubernatura y 10 de 25 diputaciones locales, y un año después triunfó en 25 de los 38 ayuntamientos, entre ellos los tres más poblados (Saltillo, Torreón y Monclova), y obtuvo por sí solo 652.000 sufragios, equivalentes al 41% de la votación estatal. Su dirigente nacional, Alejandro Moreno, declaró recientemente que la fractura es culpa del PAN y aseguró que no necesitan a su anterior aliado para llevarse “carro completo” en este año, es decir, ganar los 16 distritos locales. Para ello, el partido tricolor cuenta con la aprobación de su gobernador, Manolo Jiménez, y con su reciente alianza con la Unidad Democrática de Coahuila.

Militantes del PRI en la colonia Loma Linda, en Saltillo, Coahuila, en mayo de 2023. Mónica González Islas

Esa ruptura deriva del “relanzamiento” que hizo el PAN a nivel nacional en octubre pasado y el anuncio del fin de sus coaliciones con el PRI. Pero también de un episodio protagonizado por el exdirigente panista, Marko Cortés, en noviembre de 2023. Ese año, el PAN aportó menos de 90.000 votos, de los 766.000 con los que Manolo Jiménez ganó la gubernatura; aun así, Cortés reclamó al PRI el incumplimiento de acuerdos previos a la consolidación de la alianza e hizo público un documento en el que panistas y priistas firmaron el reparto de notarías y cargos en el Gobierno y organismos autónomos estatales en caso de ganar la gubernatura.

Eso no impidió que PRI y PAN compitieran aliados a nivel nacional, pero imposibilitó la alianza local en 2024, cuando se eligieron ayuntamientos en Coahuila. Como consecuencia, en esos comicios el PAN tuvo el peor resultado de su historia en la entidad: obtuvo apenas 67.000 votos (equivalentes al 4,35% de la votación estatal) y ganó un solo municipio, Cuatrociénegas, una comunidad rural de menos de 15.000 habitantes.

De cara a los comicios de este año, los dirigentes locales del PAN intentaron recuperar la alianza con el PRI y el Gobierno de Manolo Jiménez, a quien respaldan incondicionalmente desde el Congreso local. Sin embargo, su líder nacional, Jorge Romero, se ha interpuesto entre ellos, lo que según el panismo local podría generar la extinción del partido en Coahuila, donde llegó a ser segunda fuerza antes de 2018.

Morena-PT, la alianza incompleta

No son mejores las noticias en el oficialismo, pues Morena y PT han registrado un convenio de coalición sin su tercer aliado, el PVEM. El rompimiento en Coahuila se concretó el jueves 29 de enero, cuando acudieron a Saltillo Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, y Alberto Anaya, del PT. La aparición de ambos sin el Verde ocurrió apenas 24 horas después de la firma de una declaración denominada “La transformación más fuerte que nunca”, en la que los tres partidos se comprometieron a ir juntos en 2027.

Desde 2018, Morena creció poco a poco hasta convertirse en la segunda fuerza política local ante la caída del panismo. Sin embargo, en 2023 también sufrió para consolidar una alianza competitiva y postuló en solitario al empresario minero Armando Guadiana, quien quedó en un lejano segundo lugar, con el 21% de la votación estatal.

En esos comicios, el PT primero decidió postular al entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, quien rompió con Morena al no obtener la candidatura a gobernador. Y el Partido Verde tampoco se alió con Morena. Prefirió respaldar al candidato del partido local UDC, Lenin Pérez Rivera. Sin embargo, cuando faltaban unos días para la jornada electoral, tanto el PT como el PVEM abandonaron a sus candidatos y llamaron a votar por el morenista. Una maniobra que ya no tuvo efecto alguno, pues Manolo Jiménez ganó con una ventaja de dos a uno.

En las elecciones municipales de 2024, Morena se reconcilió con el PT, pero no con el Verde, y ganó 6 de los 38 ayuntamientos. Morena refrendó su condición de segunda fuerza, al obtener 484.872 sufragios, equivalentes al 31% de la votación estatal, y hoy gobierna en Piedras Negras, el cuarto municipio más poblado del Estado.

De cara a la elección de Congreso local, se prevé una nueva pulverización del voto entre las dos coaliciones, PRI-UDC y Morena-PT, y los cinco partidos que competirán en solitario: PAN, PVEM, MC y los locales Nuevas Ideas y México Avante. Las campañas comenzarán el 5 de mayo y la jornada electoral se celebrará el domingo 7 de junio.