Un juez deja en libertad al escolta detenido con dinero en efectivo y material electoral

A fines de la noche de este miércoles, un juez ordenó la libertad de Luis Alfredo Acuña Vega, el hombre detenido horas antes en una carretera del departamento de La Guajira mientras transportaba 145 millones de pesos en efectivo y material de campaña del candidato conservador al Senado, Daniel Restrepo. La juez también le devolvió todo el dinero incautado al escolta de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes.

A menos de una semana de las elecciones legislativas, el caso reaviva el debate por el inveterado delito de la compra de votos. Un Toyota detenido en un retén. Siete sobres con dinero en efectivo, cada uno marcado con un nombre. Propaganda electoral de un candidato conservador al Senado. Tarjetones que indicaban cómo votar por él. El candidato es cercano a Lacouture, un político conservador; de La Guajira y para quien trabaja el escolta detenido. La coincidencia ha puesto en alerta sobre posibles maniobras irregulares en la recta final de la campaña.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, se ha referido al caso, ya que Acuña trabaja en esa entidad. El director ha asegurado que el escolta ha argumentado ser víctima de un montaje de la Policía. Acuña habría explicado que se dirigía a Maicao, un municipio en la frontera con Venezuela, para comprar un vehículo con el dinero en efectivo, pero que en el camino se varó: en una estación de gasolina le echaron gasolina con agua al Toyota. De acuerdo con la versión del detenido, los nombres aparecieron en los sobres con dinero luego de que los manipularan varios policías que luego lo detuvieron. El director de la UNP, amigo íntimo del presidente de izquierdas Gustavo Petro, ha defendido que el buen nombre de la entidad se ha visto afectado, ya que es responsable de pagar, con recursos públicos, los servicios del escolta.

El penalista Iván Cancino, abogado de Acuña, dijo en Caracol Radio que su libertad fue ordenada porque se violaron las garantías. “Es imposible hablar de captura en flagrancia”, dijo, y argumentó que tener publicidad electoral y dinero en efectivo no es en si mismo un delito. “No tienen cómo demostrar el supuesto origen ilícito de la suma. Mi cliente no tiene por qué dar ninguna explicación sobre ese dinero”, dijo. Es una defensa similar a la que han usado exitosamente otros políticos detenidos en casos similares, como el hoy alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, detenido pocos días antes de las elecciones locales de 2015 con 487 millones de pesos en efectivo en su vehículo.

El caso de Acuña motivó una alocución presidencial la noche del martes, en la que Petro prometió reconocer a los uniformados que persigan a los compradores de votos. “Compradores de votos pertenecientes a organizaciones delincuenciales político‑mafiosas, tengan miedo y temor, porque la Policía Nacional se ha puesto a las órdenes de la democracia”, afirmó. Agregó que “vender el voto significa elegir al verdugo: al que te va a castigar, al que te va a llevar la masacre a tu región, al que te va a robar hasta la casa y mucho más”.

Daniel Restrepo, el senador en la mira

El candidato que aparecía en la propaganda incautada es el antioqueño Daniel Restrepo, aspirante al Senado y miembro del grupo que lidera el saliente senador Carlos Andrés Trujillo, investigado por el escándalo de corrupción que dejó sin agua al departamento de La Guajira. Los dos son copartidarios de Lacouture, para quien trabajaba el escolta detenido, y Restrepo ha sido el elegido por Trujillo para mantener el peso electoral de su estructura. Restrepo ha negado cualquier vínculo de su campaña con la incautación de dinero y material electoral, asegurando que ni él ni su equipo participaron en actividades irregulares.

Trujillo, también antioqueño, ha construido en La Guajira una base electoral poco habitual para un congresista paisa: en esa región obtuvo más de 20.000 votos en los comicios pasados, de 2022. El municipio que más lo respaldó fue Uribia, donde alcanzó 10.000 de ellos. En la región cuentan que uno de sus principales impulsores allí fue el exalcalde Bonifacio Henríquez. En Villanueva, el municipio de Lacouture, Trujillo fue el segundo candidato más votado, superando a varios aspirantes guajiros. El directivo de la Cámara, a su vez, fue candidato al Senado por su partido en 2018 y llegó a ser el más votado del departamento con casi 218.000 apoyos.