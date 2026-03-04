Edmundo González anuncia que se someterá en Madrid a una cirugía por una fractura

Edmundo González Urrutia ha anunciado que se someterá este jueves a una intervención quirúrgica en Madrid para tratar un hueso roto. Su equipo político ya había anunciado que estaba recibiendo atención médica por una dolencia en la cadera, por lo que iba a declinar su participación en compromisos públicos y entrevistas durante su recuperación. El diplomático de 76 años ha asegurado que “todo está bien” y ha dicho que María Corina Machado “no vuelve sola”, en referencia al anuncio de la dirigente sobre su regreso a Venezuela.

“Seguimos coordinando y alineando lo que está por venir. Ella no vuelve sola. Este es un esfuerzo de equipo que honra la gesta cívica del 28 de julio de 2024”, dijo en un audio que ha sido difundido este miércoles. González está en España desde septiembre de 2024, cuando se vio obligado al exilio por presiones del Gobierno en medio de la crisis por los resultados de las presidenciales, en las que la oposición demostró que había ganado, pese a lo cual Nicolás Maduro fue juramentado como presidente.

Desde entonces, la oposición ha sostenido una intensa lucha por el reconocimiento de los resultados de esos comicios. De acuerdo con las actas que validaron observadores internacionales como el Centro Carter y el Panel de Expertos de las Naciones Unidas, González Urrutia ganó con más del 70% de los votos. El político concurrió a la elección como candidato de Machado, a quien le impidieron participar al imponerle una inhabilitación judicial. La dirigente hizo campaña por él y logró transferirle a un total desconocido el caudal de votos que arrastraba en ese momento.

González Urrutia adquirió el reconocimiento como presidente electo por varios países, aunque su toma de posesión sigue sin concretarse. El 10 de enero de 2025, cuando inició el nuevo periodo presidencial en Venezuela, el político tenía previsto regresar del exilio. Finalmente, tras horas de suspenso sobre su llegada, declinó el viaje por razones de seguridad. El entonces fiscal Tarek William Saab volvió a azuzar una orden de captura en su contra. Además, en una protesta contra la jura de Maduro, Machado salió de la clandestinidad y fue detenida brevemente. Días después detuvieron a Rafael Rudares, el yerno de González, a quien condenaron a 30 años de prisión y mantuvieron incomunicado. Durante el proceso de excarcelaciones iniciado este año, ha salido de prisión.

En el nuevo escenario político, luego de la intervención militar estadounidense del 3 de enero, la posibilidad de hacer unas nuevas elecciones y pasar la página del 28 de julio está en el tapete. La propia Machado lo dijo la semana pasada cuando anunció su inminente regreso, que estaría motivado, entre otras cosas, a prepararse para una “nueva y gigantesca victoria electoral”.

Hace unos días, la dirigente Magalli Meda, del círculo íntimo de Machado, publicó mensajes de elogio hacia González Urrutia cuando se informó de su inconveniente de salud. “Recordamos la gesta que millones de venezolanos levantamos juntos, rumbo al 28 de julio. No fue solo una elección: fue un acto de dignidad colectiva, de valentía silenciosa, de esperanza organizada con María Corina conduciéndola”, escribió en sus redes sociales. “Edmundo es y será la expresión de un país que decidió no rendirse. La prueba viva de que Venezuela ha sabido construir, paso a paso y contra todo, el camino para ser libre juntos y en unidad basada en legitimidad y soberanía. Venezuela es ya un pueblo que eligió su destino y nadie podrá arrebatárnoslo. Cuídate y recupérate rápido, querido Edmundo”.