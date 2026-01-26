Salomón Jara sufre en su revocatorio y exhibe la fractura de Morena y PT en Oaxaca

La consulta de revocación de mandato no fue un día de campo para el gobernador de Oaxaca, el morenista Salomón Jara, quien esperaba una fiesta que no ocurrió. Su ratificación fue empañada por miles de oaxaqueños que votaron para que deje el poder y por las denuncias de Benjamín Robles, el dirigente estatal del Partido del Trabajo, una fuerza política que en el papel es aliada de Morena, pero que en los hechos fue la que más se movilizó a favor de la conclusión anticipada del mandato de Jara.

Cerca del mediodía, el líder del PT subió una fotografía de su papeleta a sus redes sociales, marcada en el recuadro que decía: “Que se revoque el mandato por pérdida de confianza”. Robles no fue el único miembro del PT que votó para que el morenista se vaya. Horas más tarde, la diputada Margarita García y una decena de presidentes municipales emanados de este partido secundaron a su líder local, quien mantiene una añeja disputa personal y política con Salomón Jara, que este domingo se convirtió en el primer gobernador en someter a consulta su permanencia en el cargo.

La consulta promovida por Morena y Jara fue aprovechada por el PT, y por miles de ciudadanos, para darle una lección al gobernador. Por la noche, los resultados de decenas de casillas, principalmente en la capital oaxaqueña, mostraban números inesperados. Incluso en su casilla, la número 0576 del distrito local 12, Jara perdió, con 375 votos que pidieron que se vaya y 182 que votaron para que se quede.

En algunas casillas de colonias como Reforma, San Felipe, Ejido de Guadalupe Victoria y de municipios de la periferia de Oaxaca de Juárez, hubo votaciones de más de 300 a favor de que Salomón Jara se vaya del poder, contra 50 porque se quede. En la casilla 1.714 de Reforma Agraria, municipio de Xoxocotlán, el resultado fue 410 por revocarle el mandato, contra 91 que respaldaron su permanencia. Otra muestra: en la casilla 2054 de Santo Domingo Tehuantepec, el resultado fue 66 en favor de que deje la gubernatura contra 33 que pidieron que se quede. Números que contrastan con la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador (a quien el gobernador oaxaqueño quiso emular), que en abril de 2022 ganó con un 91% a favor de que se mantuviera en la Presidencia, y una participación del 17,7% del padrón electoral.

Decenas de personas acuden a votar durante consulta de revocación de mandato, en Oaxaca, este domingo. Carolina Jiménez Mariscal

Los resultados oficiales de este ejercicio se darán a conocer hasta este lunes, pero se calcula que Jara no ganará el revocatorio con el amplísimo margen con el que lo hizo López Obrador hace cuatro años. Los números le rebotarán como un bumerán al gobernador, quien por la mañana se envalentonó diciendo que la revocación de mandato debería aplicarse sin importar el porcentaje de participación. Y es que la ley establece que, para que esta sea vinculante, deben votar al menos el 40% del padrón, con más del 50% de los votos a favor de concluir el mandato, requisitos que Jara consideró excesivos. “Tiene que ser vinculatoria con cualquier resultado”, afirmó después de acudir a votar a una casilla de la capital a las 9.00 de la mañana, mucho antes de que las urnas hablaran.

El PT, en favor de que se vaya

Al resultado adverso en muchas casillas de la capital y en algunas de municipios de la región del Istmo (donde hace un mes se vivió una tragedia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico), se suman las denuncias del PT, partido que también a nivel nacional mantiene un pulso con Morena y el Gobierno federal derivado de la propuesta de reforma electoral.

Durante toda la jornada electoral, los dirigentes locales del PT denunciaron acarreos, relleno ilegal de urnas, compra de votos e intentos de coacción de sus representantes de casilla. El PT registró representantes en 2.600 casillas, mientras que Morena tuvo al menos un representante en las 2.815 casillas, además de 3.000 observadores registrados como si fueran miembros de organizaciones de la sociedad civil. Con estas estructuras paralelas, Morena y PT actuaron como contrincantes y no como aliados, y dejaron claro que su fractura va mucho más allá de las declaraciones alrededor de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum.

“Los representantes del PT fueron amenazados, amedrentados y algunos tentados con 4.000 o 5.000 pesos para irse. Les pedían dejar la casilla dos o tres horas, que era lo que necesitaban para embarazar las urnas, pero resistieron”, ha dicho Benjamín Robles a EL PAÍS al cierre de las casillas. El dirigente ha denunciado un “fraude monumental” para continuar con una gestión que, desde su punto de vista, avergonzaría a López Obrador y a la presidenta Sheinbaum.

“Ha resultado ser el peor gobernador de la historia de Oaxaca, ni los priistas José Murat y Ulises Ruiz. Este tenía la obligación de seguir la ruta de Andrés Manuel y lo que vemos es la corrupción, la inseguridad y el nepotismo está a todo lo que da. Salomón Jara será el peor derrotado de esta jornada, los datos que tenemos nos permiten diferenciar entre la movilización que realizó Jara y la voluntad ciudadana. La gente repudia el gobierno que encabeza, un gobierno relacionado con el crimen organizado, y a pesar de todo lo que hicieron, estamos viendo casillas en las que se votó claramente porque se vaya”, ha declarado Robles, quien por la noche subió otro mensaje a sus redes, en el que simplemente afirmó: “si Salomón tuviese un poco de dignidad, ya debiese empacar sus cosas”.

A pesar de todo, y tras una jornada marcada por una afluencia de votantes mayor a la esperada, y por incidentes focalizados en cuatro de los 570 municipios oaxaqueños, todo apunta a que el gobernador será ratificado en su cargo, sin que se alcance el 40% de participación requerido para que el resultado de la consulta sea vinculante. Es decir, no habrá consecuencias legales del proceso organizado a contrarreloj por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, pero sí muchas lecturas políticas.