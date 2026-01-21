La reforma electoral de Sheinbaum muestra escasos signos vitales

El PVEM sostuvo una reunión en Gobernación que resta tensión a su relación con Morena. Sin embargo, el partido mantiene su rechazo a una enmienda que reduzca el financiamiento y elimine plurinominales

“La reforma electoral nació muerta”. La declaración fue hecha hace un mes por un líder del Partido Verde (PVEM). Pero sigue siendo vigente, pues delinea el futuro de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. El reloj corre y no existe un borrador, no hay fecha para su presentación y, lo más importante, no hay consenso para esta entre el Ejecutivo, Morena y sus partidos aliados, el PVEM y el PT. La enmienda ya ha sido desahuciada entre altos cargos morenistas y otras figuras de la coalición del Gobierno.

“No hay una postura unánime [sobre el contenido de la iniciativa]”, ha dicho Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. La líder sostuvo el martes un primer encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde estuvo acompañada por los coordinadores parlamentarios verdes en el Senado y la Cámara de Diputados, Manuel Velasco y Carlos Puente, respectivamente. A la encargada de Gobernación le fue encomendada la negociación con los aliados. La reunión ha rebajado la tensión con el Verde, quien mantiene en privado su rechazo a una reforma que le afecte, pues reduciría su financiamiento público y, con mucha probabilidad, su representación con el Congreso con la eliminación de los legisladores de representación proporcional, conocidos como plurinominales. La posibilidad latente de que la reforma no llegue a ver la luz, ha regresado momentáneamente la calma a la coalición.

La enmienda que busca modificar el sistema electoral ha abandonado la lista de prioridades de Sheinbaum, sostienen fuentes cercanas a las negociaciones. Sin los votos de los aliados de Morena y la resistencia de la oposición, el tránsito de la reforma tiene un camino cuesta arriba que incluso pone en riesgo la coalición gobernante en las elecciones intermedias de 2027, donde se disputarán 17 gubernaturas, el Congreso y otros miles de cargos.

La reforma, si llega a ser aprobada sin prisa, y con el único objetivo de que la mandataria cumpla su palabra de entregar una propuesta, podría hacerse efectiva en 2030. Una salida decorosa luego del escenario que ha ocasionado. “No existe redacción de la iniciativa (...) ni siquiera tiene fecha prevista para ser enviada”, ha detallado Castrejón, la presidenta del Verde. El partido, ha dicho, emitirá una postura oficial una vez que se tenga la propuesta en papel.

En medio de las mil polémicas, el encargado de llevar a buen puerto la reforma, Pablo Gómez, ha salido a colación. De acuerdo con fuentes de los tres partidos, la molestia es generalizada por la conducción del veterano político de izquierdas y ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. “Pablo se fue de bruces filtrando el contenido de la reforma cuando ni siquiera hay consenso”, refiere un legislador de Morena, quien pide no ser identificado y atribuye a Gómez el desgaste del debate.

El Verde sostendrá una reunión la próxima semana con la cabeza de la comisión presidencial a fin de conocer los puntos que eventualmente contenga la reforma. Una reunión decisiva que marcará la primera postura de la agrupación política. “Ella [Claudia Sheinbaum] está en todo el derecho de mandar la iniciativa y nosotros en su momento revisaremos qué es lo que el partido democráticamente puede respaldar o no”, ha dicho la presidenta del Verde.

Las mesas de negociación para avanzar en los términos y condiciones de la coalición Sigamos Haciendo Historia han sido víctimas colaterales del terremoto ocasionado por la reforma electoral, como adelantó EL PAÍS. La construcción de la coalición se encuentra en pausa y sin fecha inmediata para retomarse, un escenario propiciado por una reforma que los propios liderazgos de Morena y sus aliados consideran innecesaria. “El último encuentro con la presidenta y los tres partidos de la coalición fue en diciembre; ha habido comunicación, pero de manera oficial no hemos iniciado las mesas de trabajo para construir la coalición”, ha referido Castrejón.

El Verde ha reafirmado en lo inmediato su permanencia en la coalición para ir juntos en los próximos comicios, aunque con grandes posibilidades de buscar en solitario cuatro entidades. “Estamos preparados para contender solos en algunos Estados y seguros de que tenemos liderazgos importantes en varias entidades y no solo para las gubernaturas, en distritos y municipios, pero vamos a esperar”, ha sostenido la política verde. La lista la encabeza San Luis Potosí, con Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, saltándose con ello el candado que impuso la presidenta para aplicar la regla contra la herencia de cargos desde 2027. Nuevo León, con Waldo Fernández, senador del Verde prestado por Morena; Nayarit, con Jasmine Bugarín; y Colima, con Virgilio Amezcua. A la lista se suma Zacatecas con Carlos Puente, aunque este Estado el Verde lo negocia con el PT. La reforma ha sido sentenciada a muerte mientras Morena busca la salida menos escandalosa para enterrarla.